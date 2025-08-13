Mariana Spinelli aumenta ‘barca’ da ESPN e fecha com grande projeto da Globo

Mariana Spinelli encerrou um ciclo de sete anos na ESPN para integrar o elenco do ‘GE TV’ — nova aposta do Grupo Globo no YouTube. A jornalista comunicou sua decisão à Disney na noite de terça-feira (12) e sequer esteve presente na 1ª edição do SportsCenter desta quarta (13). Assim como ocorreu com Jorge Iggor, as negociações com a emissora carioca começaram no início do mês e incluíram mais do que sua presença nas transmissões ao vivo.

O ‘GE TV’ se alinha para usar a base do canal do Globo Esporte no Youtube — com mais de 6,2 milhões de inscritos —, porém com outro elenco de formação. Com conteúdos voltados ao público digital, o projeto também contará com influenciadores e profissionais do ge.globo para priorizar transmissões gratuitas de eventos esportivos.

Embora parte dos direitos de transmissão permaneça exclusivamente à TV aberta ou por assinatura, o projeto visa se expandir com outras exibições. Caso, por exemplo, da negociação com a NFL para grade aos domingos e outras competições. O Grupo mira em um conteúdo símil ao da ‘CazéTV’ e deve se lançar como forte concorrente aos números de Casimiro Miguel.

Trajetória e reconhecimento na ESPN

Revelada em 2017 no programa de estágio, Mariana acabou efetivada em 2019 e, dois anos depois, tornou-se apresentadora de um dos principais noticiários esportivos do canal. Sua trajetória na função iniciou-se ao lado de Bruno Vicari. Em 2021, tornou-se a mais jovem comunicadora a conduzir o Bola de Prata — evento que premia os melhores jogadores do futebol brasileiro.

Além das funções de apresentadora, ganhou espaço como comentarista de futebol feminino. Papel este que, aliás, também será exercido no novo projeto digital da Globo.

Parceria com Jorge Iggor na Globo

Spinelli seguiu os mesmos passos de Jorge Iggor, que também deixou sua empresa na última terça-feira (12) para transferir-se à ‘GE TV’. O narrador se despediu da TNT Sports com moral elevadíssima e consagrado no mercado, após 18 anos de casa. Pela empresa, narrou competições como Champions League e Campeonato Paulista, além das apresentações do ‘De Sola a Dez’ e ‘Arquibancada TNT’.

Na mesma linha do acordo com Spinelli, a nova função de Iggor contempla mais do que a responsabilidade de narrar. Isso porque o locutor também estará à frente da linha editorial e será um dos rostos do projeto, que mira consolidar a presença da emissora no ambiente digital esportivo. Neste contexto, a ‘GE TV’ nasce quase como uma concorrente da ‘CazéTV’ pelos moldes de trabalho: conteúdo gratuito, com formato leve e contemporâneo.

