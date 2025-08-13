Rendimento fora de casa é trunfo para Internacional na Libertadores

O Internacional se apoia em seu desempenho como visitante para cumprir a missão de superar o Flamengo na disputa por uma vaga nas quartas de final da Libertadores. Nesta edição do campeonato, os gaúchos somam três jogos nesta condição, com uma vitória, um empate e uma derrota. A trajetória do Colorado também vem sendo marcada por conseguir responder contra adversários complicados. O histórico conta com vitória sobre o Nacional, no Uruguai.

Naquela oportunidade, apenas este resultado servia por conta da situação ruim no grupo. Por sinal, demonstrou poder de reação, quando viu este mesmo adversário sair na frente do placar no Beira-Rio e abrir três gols de diferença. Contudo, chegou ao empate atuando em casa. A última partida da fase de grupos, o embate contra o Bahia, desenhou-se também como um confronto direto pela vaga no mata-mata. O oponente nordestino marcou primeiro, mas novamente o Internacional mostrou sua força e conseguiu a virada e avançar às oitavas de final.

Mudança de chave no Internacional

A eliminação nas oitavas da Copa do Brasil causou uma certa turbulência interna e até aumento dos questionamentos ao trabalho de Roger Machado. No entanto, o Internacional conquistou um triunfo fundamental contra o Bragantino, no interior de São Paulo, pelo Brasileirão, e ajudou a amenizar a pressão. Além disso, contribuiu para iniciar o processo de cura dessa queda. As entradas do meio-campista Alan Rodríguez e do jovem atacante Ricardo Mathias entre os titulares foram essenciais para essa resposta do Colorado. Por isso, a dupla ganha prestígio para seguir sendo diferencial no time.

Os pilares do Inter também têm sua responsabilidade em fazer o Inter cumprir a sua estratégia. No caso, o goleiro Rochet, o zagueiro Vitão, o lateral-esquerdo Bernabei, o atacante Wesley, assim como o meio-campista Alan Patrick.

Internacional e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (13), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

