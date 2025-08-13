RB Bragantino anuncia a contratação de Vanderlan, ex-Palmeiras

O RB Bragantino anunciou nesta quarta-feira (13/8) a contratação do lateral-esquerdo Vanderlan, que deixou o Palmeiras após oito anos. O jogador, de 22 anos, assinou contrato em definitivo até 2030 e já se integra ao grupo que se prepara para o duelo contra o Ceará, pelo Campeonato Brasileiro, no próximo sábado (16/8).

Ao site do clube, Vanderlan revelou que ficou sabendo do interesse do RB Bragantino através do amigo Jhon Jhon, ex-companheiro no Palmeiras.

“Eu estava em casa quando o Jhon Jhon me ligou dizendo que o clube tinha interesse em mim. Fiquei muito feliz, principalmente por ouvir isso de um grande amigo. Contei para a minha esposa e já comecei a criar aquela expectativa. Quando meu empresário disse que a proposta viria, não pensei duas vezes. Aceitei na hora”, disse o lateral.

O valor da negociação não foi oficialmente divulgado, mas estima-se em torno de 7 milhões de euros (R$ 44,2 milhões). O Palmeiras detém 80% dos direitos econômicos do lateral, enquanto os 20% restantes pertencem à Jacuipense, da Bahia.

Revelado nas categorias de base do Verdão, Vanderlan atuou em 108 jogos pelo profissional, marcando um gol. Nesta temporada, disputou 22 partidas, sendo apenas três pelo Campeonato Brasileiro, o que facilitou sua transferência. No Palmeiras, ele ocupava a reserva de Joaquim Piquerez, titular absoluto na lateral esquerda.

RB Bragantino com poucas opções no setor

O Bragantino já contava com Juninho Capixaba, mas está lesionado. Além disso, Guilherme Lopes também é opção, mas também está retornando de contusão. Aliás, Vanderlan será a segunda contratação do clube nesta janela, após a chegada do zagueiro Gustavo Marques, por empréstimo.

“Podem esperar entrega total. Vou sempre dar o meu melhor em todos os jogos e treinos. Cheguei para somar e, com fé em Deus, vamos conquistar muitas vitórias e títulos”.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.