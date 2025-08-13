Fluminense recusa proposta do Shakhtar Donetsk por John Kennedy

John Kennedy em ação com a camisa do Fluminense em duelo com o Flamengo - (crédito: Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense )

O Fluminense recusou a proposta do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, por John Kennedy. Afinal, o clube carioca informou o desejo de contar com o jogador no restante da temporada. Nesse sentido, houve uma conversa em Cali, quando o atacante, de 23 anos, autor do gol do título da Libertadores de 2023, também pediu para permanecer no Tricolor. A informação é do portal “ge”.

O clube ucraniano ofereceu 6 milhões de euros (cerca de R$ 38 milhões) fixos + 3 milhões de euros em bônus (cerca de R$ 19 milhões) para contratar o atleta.

Desde que retornou ao clube, o jogador esteve em campo em três partidas, sendo uma delas como titular, entretanto ainda não conseguiu estufar a rede.

A passagem pelo futebol mexicano foi de pouco mais de seis meses. Vale lembrar que foi a segunda vez que o Tricolor decidiu emprestá-lo. Afinal, ele teve uma passagem pela Ferroviária, de Araraquara, em 2023, antes de brilhar no mata-mata do torneio continental.

Com a camisa do Pachuca, John Kennedy fez nove gols e uma assistência em 12 partidas, tendo grande destaque no início ao cair nas graças da equipe.

No entanto, o cenário se modificou com a mudança no comando técnico, quando o jogador caiu de rendimento e perdeu espaço. Tanto que não foi titular na disputa do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, e pediu para retornar ao Fluminense.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.