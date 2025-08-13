Vitinho é apresentado no Corinthians e projeta estreia: ‘Quero mostrar com atitudes’

O atacante Vitinho foi apresentado oficialmente no Corinthians nesta quarta-feira (13/8). Recebendo a camisa 29 das mãos do presidente Osmar Stabile, o atacante destacou a responsabilidade de vestir a camisa alvinegra em um período de instabilidade e carência ofensiva.

“Estou numa fase muito bem plena, muito feliz. Eu sei qual é a necessidade que eu preciso entregar aqui. Não quero me estender em palavras, mas em atitudes quando eu começar a jogar. Para demonstrar tudo que eu possa fazer pelo Corinthians”, afirmou Vitinho em seu primeiro contato com a imprensa.

Antes de fechar com o Timão, o jogador havia iniciado negociações com o Fluminense, mas optou pelo Corinthians. Ele elogiou a postura e dedicação dos novos companheiros.

“Acompanho o futebol brasileiro e o Corinthians já há bastante tempo. É um time que busca muito vencer e alcançar os objetivos. A entrega e a atitude dos jogadores demonstram vontade de colocar o clube na vitrine que precisa estar. Desde os primeiros contatos, vi que se trata de um grupo dedicado e vencedor”.

Vitinho chega para reforçar o ataque, carente devido aos desfalques de Yuri Alberto e Memphis Depay, ambos lesionados e fora de combate por pelo menos um mês. Atualmente, o elenco conta ainda com Talles Magno, Ángel Romero, Kayke, Gui Negão e Dieguinho para a posição.

Vitinho ansioso para estrear no Corinthians

Sobre a forma física, o atacante explicou que ainda não está em sua melhor condição, mas vem se preparando intensamente dentro e fora do clube.

“É um momento delicado para nós, com as baixas de Yuri e Memphis. Eu venho de dois meses sem jogar. Estou num período de adaptação ainda e fazendo esforços para estar apto o quanto antes. Ainda vai conversando no dia a dia. Estou ansioso para estrear pelo Corinthians com as melhores condições possíveis”.

Vitinho já participou normalmente do treino desta quarta-feira. Nos últimos dias, ele vinha treinando com os não relacionados e reservas, enquanto os titulares realizavam trabalhos regenerativos. O jogador não tem data definida para estrear, mas segue em fase de preparação física e integração ao grupo comandado por Dorival Júnior.

“Estou na expectativa muito grande de começar a jogar. Mas preciso realmente de um tempo. O staff é muito qualificado para me colocar em condições de jogo. Estou ansioso para estrear diante deste cenário que estamos vivendo hoje”, completou.

Com Vitinho, o Corinthians busca reforçar o setor ofensivo e ampliar opções para os próximos compromissos do Brasileirão, começando pelo jogo contra o Bahia, neste sábado (16/8), pela 20ª rodada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.