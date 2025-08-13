Cria do Botafogo, Allano marca dois gols em estreia na Indonésia

Após passagem pelo Operário Ferroviário, o atacante Allano agora brilha no futebol da Indonésia. Formado na base do Botafogo e com passagens também por equipes como Cruzeiro, Goiás e Criciúma, o jogador fez a sua estreia pelo Persija Jakarta. Ele começou da melhor forma possível. O brasileiro marcou dois gols e liderou a vitória de sua equipe sobre o Persita por 4 a 0 na abertura da Liga 1. A fera vibrou com o início pelo clube e celebrou os gols marcados.

“Muito feliz de poder iniciar o campeonato marcando gols e ajudando a equipe a conquistar os três pontos logo na abertura. Foi um ambiente muito bom dentro da nossa casa. A nossa torcida fez uma linda festa. A gente pôde corresponder muito bem dentro de campo e conquistamos uma vitória bastante expressiva. Espero manter o nível, marcar mais gols e seguir contribuindo junto com os meus companheiros. Assim, a equipe vai brigar na parte de cima da tabela na liga”, disse.

Allano já pensa em título

O Persija é uma das principais equipes da Indonésia, com sede na capital do país, Jakarta. É a segunda equipe com mais títulos da Primeira Divisão, dividindo o posto com outros cinco clubes. Campeão Paranaense com o Operário neste ano, Allano destacou o que espera com o clube e revelou surpresa com a paixão da torcida.

“É um clube muito grande e tradicional, é claro que eu chego pensando em conquistar títulos e deixar o meu nome aqui na história do clube. Fiquei muito impressionado com a paixão do torcedor pelo futebol, eu realmente não esperava que fosse algo tão forte. A população aqui é muito apaixonada por futebol e eu pude sentir isso logo nesse primeiro jogo. Já sinto um carinho muito grande da torcida por mim e espero que possa retribuir tudo isso dentro de campo com um bom futebol e títulos pelo clube”, concluiu.

