Flamengo recusa proposta do Bahia por Iago

Iago é o capitão do time sub-20 do Flamengo - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O Flamengo recusou uma proposta do Bahia para contratar o zagueiro Iago, que alterna entre a base e o time profissional. O Tricolor Baiano ofereceu ao Rubro-Negro 2 milhões de euros (cerca de R$ 13 milhões na cotação atual) e 20% de uma venda futura, de acordo com o site “GE”.

Iago é considerado uma das princpais joias do time sub-20 do Flamengo. Natural de Volta Redonda (RJ), ele irá “estourar a idade” neste ano. Ele é capitão da equipe que enfrentará o Barcelona no dia 23/8, no Maracanã, pelo Mundial.

Iago Teodoro frequenta o time profissional do Flamengo desde 2022. No entanto, ele só tem uma partida como profissional: 0 a 0 com a Portuguesa, pelo Campeonato Carioca de 2024.

Iago compete com Cleiton e João Victor, ambos também da base, para a quarta vaga na zaga profissional do Flamengo. O Rubro-Negro, vale lembrar, conta com Léo Pereira, Ortiz e Danilo.

