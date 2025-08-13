Fábio, do Fluminense, fica a duas partidas de entrar para a história do futebol

Ídolo do Fluminense e com uma carreira consistente, Fábio tem 44 anos e tem atuado em alto nível. Assim, o arqueiro voltou a se destacar na vitória por 2 a 1 sobre o América de Cali, nas oitavas da Sul-Americana, e foi decisivo nas vezes em que o adversário levou algum perigo a sua meta, na Colômbia.

Dessa forma, o goleiro está bem próximo de alcançar um recorde histórico em sua carreira. Afinal, ele pode igualar o jogador com mais atuações na história do futebol mundial.

Isso porque a primeira posição do ranking é do inglês Peter Shilton, que somou 1.390 jogos, de acordo com o Guinness Book e IFFHS, o maior instituto de registro estatístico do futebol.

O lendário goleiro inglês marcou história com o Nottingham Forest, na década de 70. No clube inglês, conquistou dois títulos da Liga dos Campeões e um do Campeonato Nacional. Além disso, também defendeu a seleção por duas décadas, sendo recordista de jogos pela Inglaterra.

Fábio, por sua vez, chegou a 1.389 partidas neste meio de semana. Ele, portanto, irá igualar o recorde no duelo com o Fortaleza, no sábado (16), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No momento, o Tricolor ocupa o nono lugar, com 24 pontos. O jogador, então, irá superar o goleiro inglês no duelo de volta das oitavas da Sul-Americana, contra o América de Cali.

Por fim, o jogo ocorre no Maracanã, dia 19 (terça-feira), às 21h30. Os comandados do técnico Renato Gaúcho necessitam apenas de um empate para avançar às quartas de final do torneio continental.

