Grêmio desiste da contratação do atacante Róger Guedes

A diretoria do Grêmio anunciou oficialmente, nesta quarta-feira (13), que desistiu da contratação do atacante Róger Guedes, do Al-Rayyan, do Qatar. A decisão ocorreu após uma sequência de negativas às propostas apresentadas pelo Imortal. Além disso, os dirigentes garantem que não alteraram a oferta inicial, mesmo após as recusas.

Na conversa final desta quarta-feira, o Grêmio ouviu mais uma resposta negativa e, assim, encerrou definitivamente as negociações. O Al-Rayyan, por sua vez, deixou claro que não tem interesse em vender o jogador neste momento. Diante desse cenário, o empresário Marcelo Marques, provável candidato à presidência do Grêmio em 2026, afirmou que optou por desistir do negócio justamente pelas recusas recebidas.

Antes de oficializar a desistência, o clube gaúcho apresentou uma última oferta de 20 milhões de euros (R$ 126 milhões), valor que poderia ser atingido caso o atleta cumprisse determinadas metas. Marques, entretanto, confirmou apenas a proposta inicial de 10 milhões de euros (R$ 65 milhões). Portanto, a negociação acabou não avançando. A informação é do portal “ge”.

Enquanto isso, Róger Guedes prepara-se para estrear na temporada nesta sexta-feira, contra o Al Sailiy. No Brasil, ele já defendeu Atlético-MG, Palmeiras e Corinthians — clube pelo qual foi vendido ao Al-Rayyan. No último ano, marcou 31 gols em 39 partidas e, no total, soma 62 participações em gols em 65 jogos pelo time qatari.

Nota enviada por Marcelo Marques sobre Grêmio e Roger Guedes

*”Atualização sobre Róger Guedes. Acho que esta transparência com o torcedor é fundamental.

Depois de avaliarmos este nome em conjunto com os dirigentes do clube, e eu disponibilizar os recursos para realizar o negócio (€ 10 MM), infelizmente não houve evolução na negociação com o Al Rayyan, que não demonstra interesse em se desfazer do jogador no momento. Entendo que o Grêmio não pode aguardar mais para investir na equipe.

Diante disso, já informei aos dirigentes do futebol que mantenho minha disposição em apoiar o clube com estes recursos, investindo em outros atletas que possam ajudar neste momento.”*

