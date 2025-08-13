Empresário de Vini Jr é visto no Real Madrid e aumenta rumores sobre renovação

Em uma janela de transferências marcada pelas especulações sobre a renovação de Vini Jr, o assunto voltou a ganhar destaque na imprensa espanhola nesta quarta-feira (13). O empresário do jogador esteve nas instalações de Valdebebas, sede do Real Madrid.

As imagens foram registradas pelo programa ‘El Chiringuito’, cujo repórter tentou fazer perguntas sobre a negociação. No entanto, o empresário, ligado à ‘Roc Nation Sports’, empresa que cuida dos assuntos administrativos do atleta, preferiu não comentar.

Apesar do desejo mútuo de continuar a parceria, as conversas pela renovação avançam lentamente. O contrato de Vini Jr vai até 2027, mas, caso chegue a 2026 sem uma renovação, o cenário pode mudar bastante e abrir espaço para uma possível saída sem custos.

