Torcida do Fortaleza se irrita com Deyverson: ‘Palhaço’

O atacante Deyverson deixou o empate sem gols do Fortaleza com o Vélez Sarsfield, na última terça-feira (12) sob vaias e gritos de “palhaço”. Ele foi substituído aos 30 minutos do segundo tempo, dando lugar ao paraguaio Adam Bareiro.

A torcida perdeu a paciência com Deyverson após ele simular ter sofrido uma falta e errar uma bicicleta na lateral do campo. Além disso, fez a sua movimentação clássica de ameaçar dar um chute, mas recolher a perna, numa tentativa de ganhar tempo e confundir a marcação.

Vale lembrar que Deyverson é conhecido há quase uma década por ser “folcórico” em campo. No entanto, a fase ruim do Fortaleza parece ter transformado a admiração em ranço da torcida. O Leão está no Z4 do Brasileirão, caiu nas quartas de final da Copa do Brasil, ficou com o vice no Estadual e precisa vencer os argentinos fora de casa para avançar na Libertadores.

Deyverson completou 34 anos em maio e está desde março no Fortaleza. Começou a carreira no modesto Grêmio Mangaratibense, do interior do RJ. O atacante passou depois por Benfica B, Belenenses, Koln, Levante, Alavés, Palmeiras, Getafe, Cuiabá e Atlético

O auge da carreira, sem dúvidas, foi pelo Palmeiras. Ele está na história do clube por marcar o gol do título da Libertadores de 2021 sobre o Flamengo. Além disso, Deyverson ganhou ainda o Brasileirão (também com gol do título sobre o Vasco), Recopa Sul-Americana de 2022 e Paulistão de 2022.

