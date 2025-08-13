Inter supera Flamengo em sócios-torcedores em mais de 10%

Flamengo e Internacional se enfrentam pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América, às 21h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira (13). Além de disputa dentro de campo, o duelo também reúne dois dos principais clubes do Brasil no quesito sócios-torcedores, com ambos no top 5 entre os principais programas de associados no futebol brasileiro. No comparativo, apesar de ser reconhecida por ter a maior torcida do país, a equipe carioca fica em desvantagem em relação ao Colorado, que supera o número de sócios do Rubro-Negro em mais de 10%.

Segundo os mais recentes levantamentos, o Internacional é o segundo clube no Brasil com mais sócios-torcedores adimplentes, com 111 mil. O Colorado fica atrás somente do Palmeiras, que soma 184 mil associados. Nesse ranking, o Flamengo é somente o quinto, com estimativas de 100 mil sócios adeptos ao programa do clube.

Inter celebra marca de 150 mil associados

Aliás, no caso da equipe gaúcha, o clube vem de uma alta de 4% no número de sócios ativos desde o fim de 2024. Assim, em números gerais, o Colorado ainda celebrou, em abril, a marca histórica de 150 mil associados. Já no período de janeiro a maio, garantiu aumento de 37% nas receitas com a categoria em comparação com o mesmo período no ano anterior.

Para o vice-presidente de Marketing do Internacional, Nelson Pires, tais resultados são fruto do engajamento e da consciência do torcedor sobre a importância de se associar.

“O torcedor entendeu que se associar ao clube é uma das principais formas de fortalecer o Inter. Impulsionados pelo título gaúcho, alcançamos neste ano a marca de 150 mil sócios, um recorde histórico. Assim, costumo dizer que o maior patrocinador da instituição é o seu sócio. Quanto mais adimplentes e receitas, mais força esportiva e capacidade de fazermos um clube cada vez mais forte”.

