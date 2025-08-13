Estádio do Flamengo terá dinheiro de empresa pública municipal

Uma ata no Tribunal de Contas da União revelou que a Companhia Carioca de Parceiras e Investimentos (CCPAR), empresa pública municipal, será responsável por pagar R$ 29,2 milhões à Caixa Econômica Federal na operação que deu ao Flamengo o seu terreno para contruir um estádio no Rio de Janeiro. De acordo com o site “ge”, o caso ainda vai passar pelo Tribunal de Contas do Município.

Sobre o estádio do Flamengo

O ‘nascimento’ do estádio do Flamengo é um projeto de décadas no clube. Desse modo, o Flamengo conseguiu comprar um terreno de 86.592 m² por R$ 138.195.000, valor mínimo estipulado pela Prefeitura no edital da desapropriação do local. O espaço está localizado no bairro de São Cristóvão, na Região do Gasômetro, a poucos metros do Centro.

Dessa forma, a região deve abrigar quatro estádios em um pequeno raio. Afinal, do terreno comprado pelo Flamengo até São Januário, do Vasco, são 3,5 km. Já para o estádio Ronaldo Luiz Nazário de Lima, do São Cristóvão, é de 1,5 km. Já para o Maracanã, de apenas 4 km.

O Flamengo apresentou, no final do ano passado, o projeto da construção de seu estádio. A apresentação é resultado de um estudo preliminar, que engloba as bases de projeto, com maiores detalhes sobre o estádio. O clube estima um investimento total de R$ 1,93 bilhão, com todos os gastos previstos, desde o terreno até o paisagismo. A previsão é que a inauguração aconteça no dia 15 de novembro de 2029, aniversário do clube.

Clique aqui para ver imagens do projeto do estádio

Início das obras?

O Flamengo projetou seu estádio para ser o mais alto que o Maracanã e o Santiago Bernabéu, com 60 metros de altura, equivalente a um prédio de 20 andares. Além disso, haveria 16 rampas de acesso para o interior da estrutura. Aliás, as obras deveriam começar apenas no início de 2026, enquanto este ano seria reservado para mais burocracias. No entanto, a projeção não deve se concretizar. Afinal, não houve avanço na projeção feita pelo Rubro-Negro.

Um dos destaques do projeto seria a pressão que o estádio pretende criar sobre os adversários. O espaço entre a arquibancada e o gramado seria um dos menores do Brasil. Somado a isso, estudos do clube apontam que a acústica da arquibancada norte, destinada à torcida do Flamengo, chegaria ao campo com 16 decibéis a mais que o normal.

O estádio deve ter capacidade para pouco mais de 77 mil pessoas (o Maracanã suporta 78 mil). Também há a previsão de um telão do lado de fora para a concentração de torcedores.

Para arrecadar o dinheiro, o Rubro-Negro planeja arrecadar mais de R$ 2 bilhões em receitas relacionadas ao estádio. Entre elas, estão R$ 1,5 bilhão de naming rights, venda de mil cadeiras perpétuas, cinco mil cadeiras por cinco anos e camarotes por 20 anos.

