??ltimo reforço do Atlético aluga mansão de R$ 5,5 milhões em Vespasiano

O meio-campista Reinier decidiu retornar ao Brasil depois de passagens discretas por clubes da Europa e acertou com o Atlético. Mesmo com pouco tempo em Belo Horizonte, sua nova cidade, ele já deu início à adaptação. Afinal, já começou a mudança para um novo imóvel. No caso, ele concretizou o aluguel de uma mansão em Vespasiano, no condomínio Alphaville, que está avaliada em R$ 5,5 milhões. O pagamento mensal pela sua estadia gira em torno de R$ 35 mil.

O negócio ocorreu por intermediação da Melo Negócios Imobiliários, através do sócio-proprietário Tiago Melo. A empresa é especialista neste tipo de transação, já que é uma corretora e acumula tratativas com outros jogadores como o zagueiro Fabrício Bruno, o lateral-direito William e os meias Matheus Henrique e Matheus Pereira, todos do Cruzeiro, além dos novos companheiros de Atlético, como os zagueiros Lyanco e Vitor Hugo.

O imóvel de luxo alugado conta com 473 m² de área construída, 520 m² de área total, quatro quartos, quatro suítes e cinco banheiros. A sua disposição no condomínio, o meio-campista terá academia, área gourmet, quadra poliesportiva, piscina, playground e sauna.

Detalhes da chegada de Reinier ao Atlético

O atleta, de 23 anos, justificou que a sua escolha foi pelo protagonismo do Atlético nos últimos anos.

“Eu vim para o Galo porque é um grande clube, dos maiores do continente, é um time que está brigando sempre por título. É um recomeço em um grande clube que sempre está brigando por títulos. Nos últimos três anos, passei por equipes que brigam por meio de tabela. O Galo todo ano está brigando por título, ano passado brigou por Copa do Brasil e Libertadores. Voltar a ter minha felicidade”, explicou Reinier durante a apresentação.

Inclusive, ele foi a quarta contratação do Galo nesta janela de transferências. Ao lado dele, chegaram ao clube também Alexsander, Biel e Dudu. Reinier acertou em definitivo com o clube mineiro e assinou contrato até o fim de 2029.

A expectativa é de que o novo camisa 18 possa fazer sua estreia pelo Atlético em duelo pelo jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana. A equipe enfrentará o Godoy Cruz, na Arena MRV, em Belo Horizonte.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.