Internautas avaliam saída de Jorge Iggor para a Globo: ???Só quem perde é a TNT???

A mudança do narrador Jorge Iggor para a Globo causou repercussão nas redes sociais. O anúncio da sua saída da TNT Sports ocorreu nesta quarta-feira (13), e os internautas consideraram um acerto da emissora da família Marinho. O profissional passará a integrar o elenco do novo projeto esportivo do principal grupo de comunicação. No caso, será o principal locutor da “GE TV”.

“O Jorge Iggor vai deixar de narrar a Champions pra ser apresentador de algum reality de game show da Globo”, demonstrou irritação um usuário de internet.

“Grande acerto da Globo e do Jorge Iggor. Vem sendo um dos melhores narradores do Brasil faz tempo, e nem sequer teve a chance de narrar a principal transmissão do ano na TNT. Espero que na Globo ele seja valorizado como deveria”, frisou outro.

“Só quem perde com a saída do Jorge Iggor é a TNT, ele é um dos 3 melhores narradores do Brasil, senão o 1°. Perda gigantesca, Globo fazendo um ótimo trabalho”, argumenta o terceiro.

A acusação de falta de valorização por parte da TNT Sports é porque ele era o segundo narrador na hierarquia da emissora, atrás de André Henning.

Veja a nota em que o canal confirma a saída de Jorge Iggor

“A TNT Sports confirma a saída de Jorge Iggor de seu quadro de talentos, após mais de 18 anos. A empresa agradece ao profissional pelos inestimáveis serviços prestados desde 2007, ano de criação do Esporte Interativo, que viria a se tornar a TNT Sports. Desejamos sucesso ao narrador nesta nova etapa de sua trajetória profissional”.

Globo não deve impor certas exigências a novos funcionários

O narrador se destacava também por projetos independentes como a postagem de vídeos diariamente em seu canal no YouTube. A mudança de emissora não irá atrapalhar este planejamento. Isso porque os relatos é de que a Globo motivará seus funcionários do “GE TV” a serem influentes nas redes sociais.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.