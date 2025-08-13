Donnarumma acerta transferência do PSG após corte de Luis Enrique

Conversa direta com Guardiola foi decisiva para o acerto de Donnarumma com o City - (crédito: Foto: Justin Setterfield/Getty Images)

O futuro de Gianluigi Donnarumma parece estar definido. De acordo com informações do jornal francês ‘L’Équipe’, o goleiro já teria acertado sua transferência para o Manchester City, onde trabalharia com Pep Guardiola. A notícia ganhou força nesta quarta-feira (13), horas antes do título do PSG na Supercopa da Europa, da qual o goleiro foi deixado de fora por decisão do técnico Luis Enrique.

Pouco depois da notícia de não estar entre os relacionados, Donnarumma publicou um comunicado de despedida. Na postagem, o goleiro adotou um tom de frustração, dizendo não compreender a escolha do clube e apontando indiretamente para Luis Enrique.

“Infelizmente, alguém decidiu que eu não posso fazer parte do grupo nem contribuir para o sucesso da equipe. Estou decepcionado”, escreveu o goleiro.

O PSG, por sua vez, já virou a página e aposta em Lucas Chevalier como titular, após investir 40 milhões de euros no jogador. O goleiro, inclusive, pegou uma cobrança de pênalti na vitória sobre o Tottenham na final da Supercopa da Europa.

Por fim, a imprensa italiana acrescenta que Donnarumma também esteve na mira do Manchester United, mas a conversa direta com Guardiola acabou sendo decisiva para o acerto com o City.

