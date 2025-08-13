Ex-Flamengo acerta com clube da Arábia Saudita

O zagueiro Samir, ex-Flamengo, está de casa nova. O brasileiro assinou contrato de dois anos com o Al Najmah, clube fundado em 1960 que acaba de conquistar o acesso à divisão de elite da Arábia Saudita. Nesta quarta-feira (13), inclusive, ele já fez seu primeiro treino com o elenco. Sua estreia oficial deve acontecer no dia 30 de agosto, na rodada de abertura da Liga Saudita, contra o Al-Qadisiya, fora de casa.

Revelado pelo Flamengo, o jogador de 30 anos estava emprestado pelo Tigres ao Mazatlán, também do México, desde janeiro.

Com a camisa do Tigres, Samir se sagrou campeão mexicano e também conquistou os títulos da Campeones Cup e do Torneio Campeão dos Campeões, todos na temporada 2022/2023. Agora, terá a oportunidade de atuar em um novo continente, depois de seis anos na Itália, onde defendeu a Udinese e o Hellas Verona, e uma rápida passagem pelo Watford, da Inglaterra, antes de seguir para o México.

“É um novo desafio na minha carreira e estou bem empolgado. Vivi anos felizes e proveitosos no México, uma experiência profissional absurda. Dessa forma, só tenho a agradecer às diretorias, às torcidas e aos meus companheiros do Tigres e do Mazatlán. Agora, parto para o Al Najmah certo de que fiz a escolha certa. Uma liga que cresceu muito nos últimos anos e que vem buscando grandes nomes no mundo todo”, declarou Samir.

Por fim, Al Najmah faz sua pré-temporada em Istambul, na Turquia, justamente onde Samir, ex-Flamengo, realizou os exames médicos e assinou contrato.

