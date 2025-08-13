Novorizontino x Coritiba: onde assistir, escalações e arbitragem

A 22ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B começa com um jogo na parte de cima da tabela. O Novorizontino recebe o Coritiba, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, no interior paulista, no confronto entre duas equipes que estão dentro do G4.

Apesar da boa posição na tabela, os dois lados buscam resultados mais convincentes na competição. O Tigre não vence há três partidas e empatou sem gols em seu último compromisso, contra o Volta Redonda, fora de casa. Já o Coxa venceu apenas um dos seus últimos cinco jogos e também ficou no zero a zero na rodada passada, contra a Chapecoense, em casa.

Na tabela, o Alviverde está na frente, com 39 pontos, na vice-liderança, dois pontos atrás do Goiás. Já o Aurinegro está na terceira colocação, com 36 pontos, três na frente do Remo, que é o quinto colocado. No primeiro turno, as equipes empataram sem gols no Couto Pereira.

Onde assistir

A partida terá transmissão pela RedeTV, na TV aberta, na ESPN, na TV fechada, no canal do Desimpedidos, no YouTube, e no serviço de streaming Disney+.

Como chega o Novorizontino

Tentando encerrar a sequência negativa na competição, o Tigre tenta usar a melhor campanha do campeonato como mandante para se reencontrar com a vitória. Para encarar o Coxa, Umberto Louzer conta com o retorno de Fábio Matheus, que pode começar o jogo na vaga de Jean Irmer. Já no setor ofensivo, o treinador pode sacar Matheus Frizzo para dar uma oportunidade à Rômulo na armação.

Como chega o Coritiba

Na briga pela liderança da tabela, o Coxa traz como fator de destaque para o interior paulista a melhor campanha como visitante. Depois de tropeçar no Couto, o Verdão vai em busca da segunda vitória seguida fora de casa. Para a partida, Mozart não contará com Alex Silva e Bruno Melo, vetados pelo departamento médico. Com isso, Tiago Cóser e Felipe Guimarães são opções disponíveis para a lateral direita. Por outro lado, o treinador terá o retorno do volante Filipe Machado, que faz Jacy voltar a atuar como zagueiro.

NOVORIZONTINO X CORITIBA

Campeonato Brasileiro Série B – 22ª rodada

Data e horário: 14/8/2025 (quinta-feira), às 21h35 (de Brasília)

Local: Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP)

NOVORIZONTINO: Airton; Dantas, César Martins e Patrick; Rodrigo Soares, Fábio Matheus (Jean Irmer), Luís Oyama, Matheus Frizzo (Rômulo) e Mayk; Robson e Caio Dantas. Técnico: Umberto Louzer.

CORITIBA: Pedro Morisco; Tiago Cóser (Felipe Guimarães), Maicon, Jacy e João Almeida; Filipe Machado, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Iury Castilho e Dellatorre. Técnico: Mozart.

Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB)

Assistentes: Luis Filipe Goncalves Correa (PB) e Schumacher Marques Gomes (PB)

VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

