CBF divulga datas e horários dos confrontos das quartas de final da Copa do Brasil

A CBF divulgou nesta quarta-feira (13), as datas e os horários dos jogos das quartas de final da Copa do Brasil. As partidas de ida acontecem entre os dias 27 e 28 de agosto. Já os jogos de volta acontecem duas semanas depois, nos dias 10 e 11 de setembro.
Nos confrontos de ida, três partidas acontecem no dia 27: Atlético x Cruzeiro, Athletico x Corinthians e Vasco x Botafogo. Apenas o confronto entre Bahia e Fluminense acontece no dia 28.
Já os jogos da volta acontecem após a Data FIFA. No dia 10 de setembro, a bola rola apenas para Fluminense e Bahia. Já no dia 11 serão realizadas as decisões dos clássicos mineiros e cariocas, além do duelo entre o Timão e Furacão.
Confira a agenda das quartas de final da Copa do Brasil:
Jogos de ida
27/08 (quarta-feira)
19h30 – Atlético x Cruzeiro – Arena MRV
21h30 – Athletico x Corinthians – Arena da Baixada
21h30 – Vasco x Botafogo – São Januário
28/08 (quinta-feira)
19h30 – Bahia x Fluminense – Arena Fonte Nova
Jogos de volta
10/09 (quarta-feira)
19h – Fluminense x Bahia – Maracanã
11/09 (quinta-feira)
19h30 – Cruzeiro x Atlético – Mineirão
21h30 – Corinthians x Athletico – Neo Química Arena
21h30 – Botafogo x Vasco – Nilton Santos
