Libertad x River Plate: onde assistir, escalações e arbitragem

Curiosamente, a chave que vai determinar o adversário de Universitario ou Palmeiras, nas quartas de final da Libertadores, ocorre em caráter simultâneo ao duelo que envolve o time brasileiro. Trata-se de Libertad e River Plate, jogo marcado para a próxima quinta-feira (14), também às 21h30 (de Brasília), na cidade de Assunção.

Onde assistir

O jogo no Estádio Tigo La Huerta vai ser transmitido somente pelo sistema de streaming Paramount+.

Como chega o Libertad

Apesar de ser somente o sexto colocado no Clausura do Paraguai (disputado por 12 equipes), após sete rodadas, a situação do Gumarelo não chega a ser preocupante. Afinal, a distância para o ponteiro (Cerro Porteño) é de apenas seis pontos.

Na verdade, o que mais preocupa são os desfalques do técnico Sergio Aquino. Enquanto o goleiro Rodrigo Morínigo está fora por lesão muscular, o zagueiro Robert Rojas (ex-River) e o lateral-esquerdo Matías Espinoza, se jogarem, será em caráter de “sacrifício”.

Como chega o River Plate

Em números, o time argentino não perdeu desde a dolorida derrota para a Inter de Milão, no Mundial de Clubes, que custou a queda ainda na fase de grupos do torneio. De lá pra cá, são cinco jogos com três vitórias, dois empates e a liderança no Grupo B do Clausura na Argentina.

Todavia, a real dor de cabeça para o técnico Marcelo Gallardo também recai sobre a questão das baixas. Entre peças com potencial de titularidade na equipe riverista, estão os zagueiros Germán Pezzella e Lucas Martínez Quarta além do meio-campista Sebastián Driussi e o atacante Maximiliano Salas.

LIBERTAD x RIVER PLATE

Libertadores – Oitavas de final – Ida

Data: 14/8/2025 (quinta-feira)

Local: Tigo La Huerta, em Assunção (PAR)

LIBERTAD: Martín Silva; Robert Rojas, Viera, Giménez e Matías Espinoza; Campuzano, Sanabria, Bogarin, Iván Franco e Melgarejo; Aguilar. Técnico: Sergio Aquino.

RIVER PLATE: Armani; Montiel, Boselli, Paulo Díaz e Acuña; Castaño, Enzo Pérez e Galarza; Lencina, Borja e Colidio. Técnico: Marcelo Gallardo.

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (BRA)

Assistentes: Rodrigo Correa (BRA) e Bruno Boschilia (BRA)

VAR: Rodolpho Toski (BRA)