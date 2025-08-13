Palmeiras intensifica negociação por Jefté após saída de Vanderlan

Depois de acertar a saída do lateral-esquerdo Vanderlan, o Palmeiras já está no mercado para encontrar um substituto. O clube já possui um alvo estabelecido. O Verdão intensificou as conversas para contratar Jefté, que atualmente atua no Rangers, da Escócia, para dividir a posição com Piquerez.

O lateral tem 21 anos e foi revelado nas categorias de base do Fluminense, onde integrou a chamada “Geração dos Sonhos”, que também contava com Alexsander, Matheus Martins e Kayky. O jogador deixou o Tricolor sem atuar na equipe principal, sendo emprestado para o APOEL, do Chipre.

No começo da última temporada, partiu em definitivo para o Rangers, da Escócia. Por lá, recebeu o prêmio de melhor lateral-esquerdo do Campeonato Escocês. Ao todo, Jefté atuou em 52 partidas, com um gol marcado e três assistências.

O Palmeiras ainda não trata a negociação como encaminhada, mas está na expectativa por um final feliz. Além de Jefté, o Verdão também espera fechar a contratação do goleiro Carlos Miguel nos próximos dias. O clube ainda busca um volante no mercado e avalia a possibilidade de ir atrás de mais um nome no setor ofensivo.

