Palmeiras treina no Peru e pode ter a volta de Murilo contra o Universitario

O Palmeiras encerrou sua preparação para o seu próximo jogo na Libertadores. A equipe treinou na tarde desta quarta-feira (13), em Lima, no Peru. O time, aliás, enfrenta o Universitario já nesta quinta-feira (14). A grande novidade na escalação do técnico Abel Ferreira pode ser a volta do zagueiro Murilo. O confronto, portanto, é válido pela partida de ida das oitavas de final.

A última atividade do time alviverde antes do jogo aconteceu no CT do Alianza Lima. No treino, o técnico Abel Ferreira comandou diversas movimentações táticas. Além disso, a equipe também realizou alguns ajustes em lances de bola parada. O foco do trabalho foi tanto nas jogadas ofensivas quanto nas defensivas do time.

A principal novidade entre os titulares, de fato, deve ser o zagueiro Murilo. O jogador está totalmente recuperado de uma lesão que o afastou recentemente. Ele, inclusive, já ficou no banco de reservas no último domingo (10). A sua entrada no time titular para o jogo decisivo é vista como muito provável pela comissão.

Com a possível volta do zagueiro, a provável escalação está praticamente definida. O time deve ser: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo (ou Micael) e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Mauricio; Facundo Torres, Sosa e Vitor Roque. Por ter a melhor campanha da fase de grupos, enfim, o Verdão decide a vaga em casa.

