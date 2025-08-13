Textor obtém liminar que trava mudanças na Eagle

John Textor conseguiu uma vitória importante contra a Iconic na briga pelo controle da Eagle Football, segundo o site “ge”. Afinal, sócio majoritário da SAF do Botafogo, o empresário norte-americano obteve, na Justiça do Reino Unido, uma liminar que impede as decisões sobre o controle da rede multi-clubes antes do julgamento definitivo sobre a pauta. Apesar de o processo estar em andamento, a decisão acena de forma favorável ao big boss alvinegro. Textor, portanto, ganha tempo para se articular nos bastidores nesta batalha jurídica. Em 2022, Textor pegou 75 milhões de dólares (R$ 405 milhões) com a Iconic para comprar o Lyon. Agora, a empresa cobra que o Godfather recompre as ações pelo valor inicial mais os juros – 94 milhões de dólares (R$ 507,6 milhões). O magnata contestou a reclamação e, em declaração jurada, afirmou que a “Eagle adquiriu um clube insolvente e, sob sua gestão, voltou para a parte competitiva do futebol francês e classificou-se para a Liga Europa nos últimos dois anos”.

A duas partes travam uma batalha renhida nos tribunais. A Iconic, no mês passado, entrou com uma ação, na mesma Justiça britânica, contra o bilionário norte-americano. Em seguida, Textor também processou os seus sócios, mas nos Estados Unidos.

Na ação, Textor pediu Ordem de Restrição Temporária (ORT) para impedir que a Iconic tome quaisquer “medidas irreparáveis” referentes à Eagle. A intenção do empresário é que o tribunal defina a quem pertence o controle da empresa, sem caráter emergencial.

