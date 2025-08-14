Campeonato Espanhol 2025/26: favoritos, surpresas e mais

Vai começar a temporada 2025/26 do Campeonato Espanhol. A La Liga, também conhecida como La Liga EA Sports, terá início nesta sexta-feira (15), às 14h (de Brasília), com a partida entre Girona e Rayo Vallecano. No mesmo dia, às 16h30, o Villarreal recebe o Oviedo, que subiu para a elite neste ano. Atual campeão, o Barcelona entra em campo somente no sábado (16), às 14h30, contra o Mallorca, fora de casa.

Na temporada 2024/25, o Barcelona sagrou-se campeão pela 28ª vez na história. O clube catalão conquistou o título pela segunda vez nos últimos três anos, enquanto o Real Madrid amargou o vice-campeonato por apenas quatro pontos de diferença. Aliás, os rivais conquistaram o título espanhol nas últimas quatro edições — dois para cada. O último vencedor sem ser Barça ou Real foi o Atlético de Madrid, em 2021.

Barcelona defende o cinturão e aposta no talento de Yamal

Atual campeão, o Barcelona defende o título na temporada 2025/26. O clube catalão se movimentou pouco no mercado e manteve a base de 2024/25. O principal destaque é o jovem Lamine Yamal, de 18 anos, que está na briga pela Bola de Ouro de 2025, assim como Raphinha. Afinal, o brasileiro fez uma temporada de 34 gols e 25 assistências em 57 jogos.

Além do trio ofensivo formado por Raphinha, Yamal e Lewandowski, o Barcelona aposta no desenvolvimento de outras joias. Enquanto nomes como Pedri e Gavi já estão consolidados, outros como Cubarsí, Casadó e Fermín surgiram no último ano e tiveram destaque. Dessa forma, devem receber ainda mais oportunidades com o técnico Hansi Flick.

O Barcelona não investiu muito no mercado. Com problemas financeiros, o clube catalão gastou apenas 25 milhões de euros (R$ 157,8 milhões) no goleiro Joan García. Contudo, o atacante Marcus Rashford foi a principal contratação. Afinal, o jogador inglês estava fora dos planos do Manchester United e chegou por empréstimo até o fim da temporada. Portanto, chegou sem custos.

Real Madrid passa por reformulação

Após terminar a temporada 2024/25 sem títulos, o Real Madrid passou por mudanças para buscar uma reviravolta em 2025/26. Entre saídas e chegadas, o clube merengue movimentou o mercado e gastou cerca de R$ 1 bilhão com contratações. O principal foco, aliás, foi na defesa, que sofreu com desfalques e críticas na temporada passada.

O Real Madrid protagonizou as três maiores contratações do futebol espanhol, até o momento, para a temporada 2025/26. O zagueiro Dean Huijsen, que estava no Bournemouth, da Inglaterra, custou mais de 60 milhões de euros (R$ 394,5 milhões), e foi a principal aquisição do clube. Contudo, o grande nome chegou sem custos: o lateral-direito Trent Alexander-Arnold, ex-Liverpool, da Inglaterra.

Além disso, outra mudança relevante foi no comando da equipe. Afinal, o técnico Carlo Ancelotti saiu para comandar a Seleção Brasileira. Portanto, o Real Madrid contratou Xabi Alonso, que estava no Bayer Leverkusen, da Alemanha. Por outro lado, nomes como os ídolos Luka Modric e Lucas Vázquez encerraram a sua trajetória no clube espanhol e se despediram no Mundial de Clubes.

Atlético de Madrid investe pesado em reforços

Depois de mais uma temporada de oscilações, o Atlético de Madrid resolveu investir. Afinal, o Colchonero gastou cerca de R$ 1,1 bilhão e foi o clube que mais gastou na janela de transferências. O principal reforço foi o atacante Álex Baena, ex-Villarreal, que custou 42 milhões de euros (R$ 265,1 milhões).

O Atlético de Madrid trouxe reforços para todos os setores do campo. O clube contratou o zagueiro eslovaco David Hancko, o lateral-esquerdo Matteo Ruggeri e o atacante Giacomo Raspadori, além do meia Thiago Almada. O ídolo do Botafogo, aliás, custou 21 milhões de euros (cerca de R$ 132,5 milhões).

Por outro lado, o Atlético de Madrid também sofreu baixas. A saída do volante Rodrigo De Paul para o Inter Miami, dos Estados Unidos, por empréstimo, foi a principal. O meia Saúl e o atacante Samuel Lino acertaram com o Flamengo. Azpilicueta, Witsel, Reinildo e Lemar também encerraram o ciclo e se despediram.

Possíveis surpresas e briga contra rebaixamento

O favoritismo na briga pelo título pertence ao trio Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid. Contudo, a disputa por vaga nas competições europeias promete agitar a temporada 2025/26 do Campeonato Espanhol. Na edição passada, Athletic Bilbao e Villarreal fizeram campanhas sólidas e somaram 70 pontos, enquanto o Osasuna perdeu a vaga na Liga Conferência para o Rayo Vallecano no critério de desempate.

Portanto, a tendência é que Athletic Bilbao e Villarreal briguem pela quarta vaga na Liga dos Campeões. Mas Real Sociedad e Sevilla podem acirrar a disputa. Afinal, são os quatro times mais valiosos depois do trio que brigará pelo título. Entre eles, o Villarreal investiu mais e gastou cerca de R$ 227,2 milhões em reforços, enquanto o Sevilla não gastou com novas aquisições.

Já Levante, Elche e Oviedo devem sofrer para permanecer na elite do futebol espanhol. Afinal, o trio subiu para a primeira divisão nesta temporada, mas são os times menos valiosos. O Oviedo, por exemplo, retorna após mais de 20 anos. O Levante, por sua vez, tem mais “cancha”, e pode pressionar time que brigam constantemente contra o rebaixamento como Alavés, Espanyol e Getafe.

Jogos da 1ª rodada do Campeonato Espanhol

Sexta-feira (15/08)

Girona x Rayo Vallecano – 14h

Villarreal x Oviedo – 16h30

Sábado (16/08)

Mallorca x Barcelona – 14h30

Alavés x Levante – 16h30

Valencia x Real Sociedad – 16h30

Domingo (17/08)

Celta de Vigo x Getafe – 12h

Athletic Bilbao x Sevilla – 14h30

Espanyol x Atlético de Madrid – 16h30

Segunda-feira (18/08)

Elche x Betis – 16h

Terça-feira (19/08)

Real Madrid x Osasuna – 16h

