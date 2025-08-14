Mais caro do Fluminense, Canobbio melhora nas finalizações e vive fase goleadora

Canobbio em ação com a camisa do Fluminense na vitória sobre o América de Cali - (crédito: Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense )

Contratação mais cara da história do Fluminense por 6 milhões de euros (cerca de R$ 37 milhões na época), Agustín Canobbio subiu de produção depois da disputa do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Assim, o uruguaio começa a dar sinais de sua importância no esquema montado pelo técnico Renato Gaúcho e a dar retorno técnico e físico à equipe carioca.

Em sua melhor atuação desde que chegou ao clube, o atacante foi decisivo no triunfo por 2 a 1 sobre o América de Cali, na Colômbia, na última terça-feira (12). No jogo de ida das oitavas da Sul-Americana, o atleta, de 26 anos, esbanjou raça e determinação para marcar a saída de bola do adversário, assim como incomodou bastante na frente, com finalizações e pressão.

Nesse sentido, acertou um lindo chute para ampliar o marcador, minutos depois do gol contra de Candelo, ainda no primeiro tempo. Em campo, também exerceu uma função importante no futebol atual, ao ser efetivo na recomposição, com uma boa marcação e ocupação de espaços.

Melhora nas finalizações e momento artilheiro

Diante do Internacional, no jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil, o uruguaio também foi decisivo. Novamente, ele pressionou a saída de bola do adversário e se aproveitou de um erro de Ronaldo. Ali, acabou com o jejum de gols (não marcava desde maio) e iniciou uma nova fase com a camisa do Fluminense.

“Tenho uma frase que o treinador Renato fala: ela (a bola) chega, seja redonda, oval, tem que estar preparado. Everaldo brigou, como sempre faz, o trabalho dele é muito bom, brigando por todas as bolas. E chegou, acreditei na briga dele, ficou na boa de mim, com confiança e determinação, foi um gol bonito, mas ainda falta mais, estou trabalhando para isso, com muita tranquilidade e vou continuar pelo mesmo caminho”, frisou

Uma das principais críticas ao atleta era a dificuldade nas conclusões a gol e a baixa eficiência no último passe. O cenário, porém, aparenta ter se modificado, visto que o jogador, além do gol, também carimbou a trave colombiana, com um belo chute.

Esse foi o oitavo tento de Canobbio na temporada, em 34 partidas. O mesmo número de Everaldo, que tem 38 jogos, na vice-artilharia do Tricolor em 2025. Ambos estão atrás apenas de Germán Cano, que soma 18 e também esteve em campo em 34 oportunidades.

Por fim, no momento, o loiro está a um gol de igualar sua temporada mais goleadora da carreira, que foi em 2024, ainda com a camisa do Athletico-PR, com 48 jogos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Tw itter, Instagram e Facebook.