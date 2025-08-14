Guia J10 da Ligue 1: confira como chegam os 18 times

A temporada europeia está voltando com tudo. E, nesta sexta-feira (15/8), será dado o pontapé inicial para a Ligue 1, que começa com o confronto entre Rennes e Olympique de Marselha, às 15h45 (de Brasília).
O Jogada10 separou, então, um guia para manter você, nosso Joganauta, por dentro das principais negociações envolvendo os 18 times que lutarão pelo título francês. O PSG, atual tetracampeão, chega, é claro, com o status de favorito. Mas e as outras equipes? Venha com o J10!
PSG
Campeão da Champions League e vice-campeão mundial, o PSG chega com o franco favoritismo para arrecadar seu 14º título – o quinto consecutivo. Afinal, a equipe parisiense venceu sete das últimas oito disputas e se vê “nadando de braçadas” na competição.
Para esta temporada, o time de Luis Enrique foi “modesto” no mercado de transferências, gastando 103 milhões de euros em dois jogadores. Trouxe o promissor zagueiro Zabarnyi, do Bournemouth, pagando 63 milhões de euros. Os outros 40 foram para o Lille, que vendeu o jovem goleiro Chevalier ao PSG. Outro arqueiro, Renato Marin, de 19 anos, veio proveniente da Roma a custo zero.
Por outro lado, o zagueiro Sfrkiniar saiu de vez para o Fenerbahce, enquanto o volante Gabriel Moscardo foi emprestado para o Braga. O goleiro Donnarumma, por sua vez, deve deixar o elenco, ainda que sem destino definido.
Olympique de Marselha
O Marselha, que ficou com o vice-campeonato na última temporada, se reforçou bem para a Ligue 1. Trouxe os pontas Igor Paixão (Feyenoord) e Jonathan Rowe (Norwich), além do atacante Maupay (Everton) e o volante Hojbjerg (Tottenham) – este, em definitivo após empréstimo.
Também chegaram outros jogadores por empréstimo, como o zagueiro Medina (Lens) e o ponta Weah (Juventus). Uma das principais contratações, porém, foi a custo zero: Pierre-Emerick Aubameyang, ex-Al-Qadsiah, de 36 anos, voltou de graça à Marseille.
Outros jogadores, porém, deixaram a equipe, como o lateral-esquerdo Merlin e o meia Rongier, que foram para o Rennes. O goleiro Pau López saiu rumo ao Toluca. A principal venda foi a do ponta Luis Henrique, ex-Botafogo, que saiu para a Inter de Milão por 23 milhões de euros.
Monaco
Campeão pela última vez em 2016/17, o Monaco vem com moral após a terceira colocação da última temporada. Além disso, a contratação de Paul Pogba a custo zero traz um glamour extra à competição.
O time do técnico Adi Hütter, que vai para sua terceira temporada no comando, também se reforçou com o zagueiro/volante Eric Dier, ex-Bayern, e com o meia Ansu Fati, por empréstimo junto ao Barcelona. Há também a chegada do goleiro Hradecky, ex-Bayer Leverkusen.
Quanto às saídas, o zagueiro Matsima foi para o Augsburg, enquanto o lateral-esquerdo Jakobs foi para o Galatasaray. Já o meia de 19 anos Bouabré seguiu seu rumo para o NEOM, da Arábia Saudita.
Nice
O tetracampeão Nice chega após uma excelente quarta colocação, sua melhor desde a temporada 2016/17, quando ficou em terceiro. Assim, se reforçou com chegadas pontuais, como o meia Bernardeau (Le Mans), o zagueiro Oppong (Norrköping), o goleiro Diouf (Reims) e o ponta Jansson (Rapid Viena). Este último foi o mais caro, custando 10 milhões de euros.
No entanto, viu alguns nomes importantes irem embora, como o zagueiro Todibo (West Ham), o atacante Guessand (Aston Villa), o goleiro Bulka (NEOM) e o centroavante Laborde (Al-Diraiyah). Após um empréstimo de pouco sucesso, o ponta Moukoko, ex-Dortmund, deixou o clube.
Lille
Chegamos ao Lille, responsável por ser o último time a conseguir tirar o título do PSG. Foi em 2020/21, quando levou seu quarto troféu – o primeiro desde 2010/11. O principal nome contratado foi o de Giroud, centroavante de 38 anos, que deixou o LA FC para retornar ao seu país natal após 13 anos longe.
Também chegaram Félix Correia (Gil Vicente), Broholm (Rosenborg), Ngoy (Liège), Perraud (Betis) e Bodart (Metz). Por outro lado, a equipe perdeu o goleiro Chevalier para o PSG. Outra pesada saída foi o craque Jonathan David, que acertou de graça com a Juventus. O zagueiro Diakité foi para o Bournemouth, o lateral-esquerdo Gudmundsson acertou com o Leeds, o atacante Ilic se mudou para o Union Berlim, enquanto o veterano Cabella fechou com o Olympiacos.
Lyon
Heptacampeão, o Lyon já não vence a Ligue 1 desde a saída de Juninho Pernambucano, em 2008. O clube, aliás, passa por grandes problemas extracampo, quase sendo rebaixado à Segunda Divisão por questões financeiras ligadas ao seu ex-dono John Textor. No entanto, tal decisão foi revertida.
Falando de campo e bola, o Lyon trouxe o volante Morton, do Liverpool, e o goleiro Matt Turner, do Nottingham Forest. O meia Pavel Sulc (Viktoria Plzen), o zagueiro Kluivert (Casa Pia) e o promissor meia Adam Karabec (Sparta Praga) também chegaram.
Com os problemas financeiros, muitos jogadores saíram, como Cherki (Manchester City), Lucas Perri (Leeds), Benhrama (NEOM), Amin Sarr (Verona), Adryelson (Al-Wasl) e Veretout (Al-Arabi). O ídolo Lacazette se despediu após três temporadas rumo ao NEOM.
Strasbourg
Parceiro do Chelsea, o Strasbourg fez bonito na temporada passada, terminando em sétimo. Um dos principais destaques foi o brasileiro Andrey Santos, ex-Vasco, que retornou de empréstimo aos Blues após grande temporada. Falando no time inglês, quatro jogadores vieram de lá, sendo três por empréstimo: Mike Penders (goleiro), Kendry Páez (meia) e Sarr (zagueiro). Já o meia Amougou chegou por 14,5 milhões de euros.
A contratação mais cara, no entanto, foi do atavante de 22 anos Joaquín Panichelli, ex-Alavés – 16,5 milhões. O zagueiro Hogsberg, de 19 anos, chegou junto ao Nordsjaelland, enquanto o zagueiro Omobamidele chegou proveniente do Forest. Coulibaly, ex-Dortmund; Valentín Barco, ex-Brighton; Demba Diop, ex-Waregem; Amo-Ameyaw, ex-Southampton; e Oyedele, ex-Varsóvia, foram outros reforços.
A principal venda do Strasbourg foi do meia Diarra, que foi para o Sunderland por 31,5 milhões de euros. Sarr foi vendido ao Chelsea, Risser saiu para o Lens, enquanto Senaya se mudou para o Auxerre.
Lens
Em oitavo na última temporada, o Lens se reforçou bastante para 2025/26. Aproveitou as boas vendas do zagueiro Danso (Tottenham) e do meia El Aynaoui (Roma) para trazer oito jogadores.
Entre os destaques, o ponta Thauvin (Udinese), o zagueiro Baidoo (RB Salzburg) e o atacante Satriano (Inter de Milão). Outros que saíram foram os pontas Cortés (Rangers) e Guilavogui (St. Pauli).
Brest
Surpresa na última temporada por ter disputado a Liga dos Campeões, o Brest terminou a Ligue 1 24/25 em nono. No entanto, foi humilde no mercado, trazendo apenas o atacante Ajorque (Mainz), o goleiro Majecki (Monaco) e o zagueiro Diaz (Troyes) – estes dois últimos por empréstimo. O zagueiro Brassier se despediu rumo ao Rennes.
Toulouse
O décimo colocado na última temporada não teve muitas movimentações no mercado, trazendo somente três atletas. Contratou os meias Sauer (Zilina) e Abu Francis (Cercle Brügge) e o atacante de 20 anos Hidalgo, joia do Independiente. Além disso, foram algumas saídas, sendo as mais impactantes os pontas Aboukhlal (Torino) e Babicka (Estrela Vermelha).
Auxerre
Sem muito dinheiro em caixa, o Auxerre – campeão em 95/96 – foi discreto na janela, pagando por apenas dois jogadores. O zagueiro Sierralta (Watford) e o lateral-direito Senaya (Strasbourg). O ponta Perrín (Krasnodar) e o atacante Ayé (Servette FC) deixaram o clube, bem como Adiceam, Jubal e N’Gatta.
Rennes
Jamais campeão da França, o Rennes se movimentou bastante, contratando o lateral-esquerdo Merlin (Marselha), o zagueiro Brassier (Brest) e o meia Rongier (Marselha).
As vendas, porém, foram recheadas. Angariou cerca de 57 milhões de euros com as saídas de Truffert (Bournemouth), Assignon (Stuttgart), Matusiwa (Ipswich), Furuhashi (Birmingham), Olaigbe (Trabzonspor), Meister (Pisa) e Santamaria (Valencia). Ainda pode perder o atacante Andrés Gomez para o Vasco.
Nantes
Multicampeão francês, o Nantes foi outro que quase não mexeu no bolso, já que pagou apenas por três contratações. Tirou o volante Lepenant do Lyon, o zagueiro Awaziem do Colorado Rapids e o volante Kwon do Celtic.
Não dá para afirmar, porém, que foi por falta de grana, já que levantaram cerca de 40 milhões de euros com as vendas do zagueiro Zezé para o Neom, do ponta Moses Simon para o Paris FC, do meia Douglas Augusto ao Krasnodar, e do zagueiro Castelletto para o Al-Duhail.
Angers
Terceiro colocado em 1966/67, o Angers foi um dos times que menos se movimentou na janela, trazendo apenas o meia Mouton (Saint-Étieene) a custo zero e o goleiro Koffi (Lens) por empréstimo. Khaled, Hunou e Diony saíram de graça.
Le Havre
Foi por pouco que o Le Havre não retornou à Segundona francesa na última temporada, já que se livrou do rebaixamento na 34ª (última) rodada ao vencer o Strasbourg fora de casa, por 3 a 2. A equipe que lançou Dimitri Payet ao mundo só fez movimentos gratuitos na temporada, contratando nove jogadores dessa forma. A principal esperança é o ponta Namli, ex-PEC Zwolle.
Lorient
Chegamos, então, aos times que vieram da Ligue 2, a famigerada Segunda Divisão da França. Começando pelo Lorient, campeão da última temporada, que pagou por dois jogadores: o lateral-esquerdo Kouassi (Ajaccio) e o meia Caiou (Rodez). O goleiro Kamara chegou de graça oriundo do Pau FC, enquanto o volante Karim e o zagueiro Faye vieram por empréstimo. A saída de maior peso foi a do ponta Cathline, que saiu para o Utrecht por 2,8 milhões de euros.
Paris FC
O vice-campeão, por sua vez, não foi nada modesto no mercado, gastando 35 milhões. 17 destes foram para o Porto para assegurar a chegada do zagueiro Otávio. O Paris FC, então, contratou dois laterais-esquerdos do Reims: Sangui (9,5 milhões) e De Smet (1,5). Ainda sobraram 7 milhões para investir no ponta Simon, do Nantes.
Metz
Encerrando a lista, o Metz, que bateu o Dunkerque para garantir vaga na elite do futebol francês. Vice-campeão em 1997/98, o time pagou 3 milhões de euros ao Fredrikstad pelo goleiro Jonathan Fischer. Uma aposta foi o zagueiro Mboula, do Sanliurfaspor, que chegou por 150 mil euros. Há baixas, porém. Afinal, o meia Atta foi para a Udinese (8 milhões de euros), o ponta Diallo foi para o Norwich (5 mi), o lateral-esquerdo Udol foi para o Lens (3,5 mi), e, por fim, o zagueiro Candé se mudou para o Venezia por 1,9 mi.
Primeira rodada da Ligue 1
Sexta-feira (15/08)
Rennes x Marselha – 15h45
Sábado (16/08)
Lens x Lyon – 12h
Monaco x Le Havre – 14h
Nice x Toulouse – 16h05
Domingo (17/08)
Brest x Lille – 10h
Angers x Paris FC – 12h15
Auxerre x Lorient – 12h15
Metz x Strasbourg – 12h15
Nantes x PSG – 15h45
