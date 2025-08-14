Atlético-MG x Godoy Cruz, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

O Atlético-MG segue vivo em três competições e, nesta quinta-feira (14), inicia as oitavas de final da Copa Sul-Americana contra o Godoy Cruz, da Argentina. A bola rola às 19h (de Brasília), na Arena MRV. O Galo busca o inédito título da competição e também o retorno à Libertadores em 2026.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, acompanha as emoções do embate, ao vivo, a partir de 17h30. Camisa 10 da locução esportiva, Diego Mazur está confirmado na narração. Cleiton Santos, por sua vez, está posicionado para brilhar nos comentários. Por fim, a reportagem está nas mãos do talentosíssimo Christopher Henrique.

