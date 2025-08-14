Poderio decisivo de Bruno Henrique e ‘descarte’ do Flamengo a Saúl se destacam na Europa

Bruno Henrique vira destaque na Espanha após decidir mais um jogo para o Flamengo - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/CRF)

Bruno Henrique precisou de apenas 28 minutos para transformar o Maracanã em palco de sua mais recente atuação decisiva com a camisa do Flamengo. Em um desempenho com anuência da mídia internacional, o atacante marcou de cabeça o gol que garantiu vantagem ao Rubro-Negro diante do Inter, pelas oitavas de final da Libertadores. Mas não parou por ai, e o camisa 27 não foi o único tema da imprensa europeia após o triunfo carioca.

A crônica de Juan Lopesino, para o jornal espanhol AS, se iniciou com uma reverência a quem tanto fez com a camisa rubro-negra: “Como tantas vezes antes, Bruno Henrique fez a diferença”. Em contraste ao enaltecimento à atuação do atacante, a reportagem prosseguiu com foco na ausência de Arrascaeta e na desvalorização de Saúl Níguez no elenco de Filipe Luís.

“Um monólogo retumbante do time da casa no primeiro tempo, que consistentemente manteve perto de 80% da posse de bola contra um adversário focado em fechar o gol. Bruno Henrique marcou o gol da vitória, e Níguez ficou de fora pela segunda partida consecutiva, apesar da ausência de De Arrascaeta. O Mengão era superior, mas ansiava por Arrascaeta”, dizia um trecho da crônica com título de “Flamengo não precisa de Saúl”.

O texto ainda valorizou a persistência de Samuel Lino, o domínio rubro-negro na etapa inicial e a presença de Ancelotti no Maracanã. Para o jornal, a equipe de Filipe Luís teve atuação sustentada pela posse de bola, imposição ofensiva e eficiência nas jogadas de bola parada.

Gol decisivo e discurso equilibrado

Acostumado a decidir, o camisa 27 evitou qualquer tipo de euforia com o triunfo por 1 a 0 nos primeiros 90 minutos da decisão. O atacante reconheceu, sim, o bom resultado, mas tratou a preparação para o duelo de volta com seriedade.

“Feliz pela vitória e pelos 90 minutos, mas não ganhamos nada. Vamos em busca da classificação. Lá vai ser diferente, acredito que vão sair muito mais. Temos totais condições de fazer um bom jogo”, disse à ESPN após o apito final.

Questionado sobre o histórico em partidas de Libertadores, o jogador também fez questão de valorizar sua identificação com a competição. “Eu quero marcar sempre que estou em campo, mas na Libertadores eu estou sempre presente fazendo gol, que continue assim”, completou.

Domínio inicial e sinal de alerta final

O Rubro-Negro, como avaliado pelo ‘AS’, dominou amplamente o primeiro tempo e impôs forte pressão desde o início. Com posse de bola superior a 70%, a equipe teve mais de uma chance de ir para o intervalo com vantagem ainda maior. Pecou, porém, na conhecida falta de efetividade.

O Inter reagiu e equilibrou a posse na segunda etapa, mas esbarrou em outras dificuldades — especialmente em penetrar na defesa adversária. A equipe gaúcha explorou os lados do campo, porém sem efetividade, e Rossi deu contra do recado quando acabou exigido.

Como fica para o Flamengo?

A vitória resultou na vantagem ao Rubro-Negro, que poderá, portanto, sair classificado do Beira-Rio mesmo em caso de empate. Antes do duelo decisivo, porém, Flamengo e Inter se enfrentarão neste domingo (17) em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para as 18h30 (de Brasília).

O confronto de volta da Libertadores ocorrerá na próxima quarta-feira (20), às 21h30, no Beira-Rio. Caso os colorados repitam o placar da ida, a vaga às quartas de final será decidida nos pênaltis.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.