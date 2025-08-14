Do leilão de Neymar às celebridades: médico é investigado por desvio milionário no SUS

A Polícia Federal passou a investigar o cirurgião vascular Gustavo Marcatto, de 35 anos, sob suspeita de envolvimento em um esquema milionário de desvios de recursos públicos destinados ao SUS. Conhecido por atender celebridades e manter relações com figuras do futebol — caso de Neymar —, o médico se tornou alvo de mandado de busca e apreensão na última terça-feira (12), em um condomínio de luxo em São José do Rio Preto, São Paulo.

Deflagrada pela Polícia Federal de Três Lagoas (MS), a operação “Rastro Cirúrgico” se estendeu por três estados e cumpriu 13 mandados judiciais. Além disso, a força-tarefa ainda efetuou o bloqueio de bens estimado em R$ 5 milhões para cada pessoa física ou jurídica envolvida na investigação.

O secretário de Saúde de Selvíria (MS), Edgar Barbosa dos Santos, também figura entre os envolvidos. Ele, porém, acabou exonerado do cargo na última quarta-feira (13). Em nota, a prefeitura da cidade informou desconhecer os fatos e afirmou não ter sido notificada oficialmente até o momento.

Suspeitas de contratos irregulares

A investigação apura fraudes em procedimentos licitatórios e a celebração de contratos administrativos com municípios, em condições irregulares. Auditorias identificaram a assinatura de contratos com vigência simultânea, conteúdos idênticos e mesmos contratantes.

Parte desses documentos não aparece em plataformas oficiais de transparência. Além disso, auditorias constataram pagamentos por cirurgias que não deixaram qualquer rastro técnico — como registros médicos, prontuários ou uso de salas cirúrgicas, como exigido formalmente.

Clínica de alto padrão e clientela famosa

Gustavo Marcatto ganhou notoriedade em São José do Rio Preto pelo uso de técnicas modernas no tratamento estético de varizes e vasos. Tudo isso com ênfase em procedimentos a laser, que o torna ainda mais atrativo. Ele também se destaca nas redes sociais com um público superior a 300 mil pessoas, que o acompanham diariamente.

O destaque vem como consequência dos resultados com celebridades. Em seu consultório, o profissional já atendeu nomes como Ana Hickmann, Andressa Suita, Luciana Gimenez, Deborah Secco, Ticiane Pinheiro, Adriane Galisteu e outros. Ele, inclusive, tem um destaque em seu perfil com algumas dessas consultas.

Em junho deste ano, Luciana Gimenez passou por atendimento com o médico: “Soube que é o doutor das estrelas. Vim conferir. Eu tinha umas veinhas que sempre me incomodavam e tinha receio”. Por fim, o descreveu como “um dos profissionais mais renomados do Brasil”.

Presença no leilão de Neymar Jr.

A vida de luxo o tornou figurinha carimbada no leilão beneficente do Instituto Neymar Jr., realizado habitualmente em junho, em São Paulo. Assim como em 2023, há registros públicos de Marcatto na 5ª edição do evento — no dia 10 de junho deste ano —, que celebrou a primeira década da entidade.

E as consequências judiciais?

Formado pela Universidade Brasil e especializado em cirurgia vascular pelo Instituto de Moléstias Cardiovasculares de Rio Preto, o médico responde por investigação que pode resultar em acusações de peculato, fraude em licitação, lavagem de dinheiro e associação criminosa. As penas previstas, somadas, variam entre 10 e 33 anos de reclusão.