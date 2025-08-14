Santi Moreno visita Museu Fluminense: ‘Espero fazer parte dessa história maravilhosa’

Santi Moreno, novo reforço do Fluminense, durante a visita ao museu do clube - (crédito: Foto: Marina Garcia/Fluminense FC)

Recém-contratado pelo Tricolor, Santi Moreno visitou a sede de Laranjeiras, nesta quarta-feira (13), e conheceu um pouco sobre a história do clube no Museu Fluminense FC. Assim, o atacante colombiano também esteve no Estádio de Laranjeiras e no Salão Nobre para receber o carinho da torcida neste início.

“Tudo é muito lindo aqui. Estou muito entusiasmado e espero em breve fazer parte dessa história maravilhosa. Estou muito contente pelo carinho dos torcedores. Eles perceberam que eu estava vindo e encheram minhas redes sociais de mensagens. Estou muito alegre e espero fazê-los felizes em breve também”, disse.

Cabe destacar que o jogador não estará à disposição do técnico Renato Gaúcho nas oitavas da Sul-Americana, contra o América de Cali, diferentemente do outro reforço, Luciano Acosta.

Afinal, o prazo de inscrição se encerrou na última sexta-feira (8). Nesse sentido, caso o Tricolor avance às quartas de final, poderá efetuar três mudanças na lista de inscritos e incluir o colombiano.

Elenco recheado de estrangeiros

Com a chegada do colombiano, o Fluminense terá em seu elenco onze atletas estrangeiros. No momento, a CBF permite que nove atletas nascidos fora do país estejam entre os relacionados para uma partida.