São Paulo encaminha a contratação do zagueiro Rafael Tolói

Rafael Tolói está a caminho do São Paulo

Rafael Toloi Atalanta Bergamasca Calcio celebrates after scoring the opener during Atalanta BC vs Young Boys, UEFA Champions League football match in Bergamo, Italy, September 29 2021 PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xFrancescoxScaccianocex/xIPAx/xx 0 Caption - (crédito: imago images/Independent Photo Agency)
O São Paulo encaminhou nesta quinta-feira (14/8) a contratação do zagueiro Rafael Tolói, de 34 anos. Livre no mercado, o defensor realizará exames médicos ainda nesta tarde, na capital paulista, antes de assinar contrato válido até o fim de 2026. O acordo prevê renovação automática por mais um ano, caso metas estabelecidas para 2026 sejam atingidas.

Tolói já vinha sendo monitorado pelo Tricolor há algumas semanas, mas a negociação avançou apenas após acerto salarial. O jogador também recebeu sondagens do mundo árabe e de outros clubes brasileiros.

O defensor chega para disputar posição em um setor que conta atualmente com Alan Franco, Ferraresi e Sabino. Arboleda, com lesão no músculo reto femoral, está em recuperação no departamento médico. Caso o São Paulo avance na Conmebol Libertadores, Tolói poderá entrar na lista de inscritos a partir das quartas de final.

Contudo, sem atuar desde 4 de maio, o zagueiro sabe que precisará de um período de preparação antes de estrear.

“Eu preciso de uma pequena pré-temporada, umas duas semanas com o grupo. Hoje eu treino sozinho, é diferente de treino de campo com grupo. Mas venho trabalhando. Existem conversas avançadas com alguns clubes e estou me preparando” disse, em entrevista ao ”ge”, em julho.

Rafael Tolói vai para sua segunda passagem no São Paulo

Revelado pelo Goiás, Tolói chegou ao São Paulo em 2012 e foi campeão da Sul-Americana no mesmo ano. Ele saiu para defender a Atalanta em 2015, por cerca de R$ 14 milhões, e permaneceu no clube italiano por dez temporadas, conquistando a Liga Europa e sendo naturalizado para defender a seleção da Itália, com quem venceu a Eurocopa de 2020.

Pelo Tricolor, disputou 133 partidas e marcou seis gols. Assim, o jogador, que mantém residência em Goiânia, deve se apresentar oficialmente ao São Paulo até o fim de semana.

    postado em 14/08/2025 10:46
