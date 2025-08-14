Chelsea doa parte da premiação do Mundial de Clubes aos familiares de Diogo Jota

Família de Diogo Jota herdará parte da premiação do Chelsea no Mundial de Clubes - (crédito: Foto: Reprodução/Instagram)

O Chelsea promoveu um reconhecimento simbólico à memória de Diogo Jota e seu irmão André Silva, mortos em um acidente na Espanha há pouco mais de um mês. Campeão inédito da Copa do Mundo de Clubes, os Blues destinaram parte da premiação do torneio aos familiares do eterno camisa 20 do Liverpool. O gesto foi articulado em acordo entre diretoria, jogadores e comissão técnica de Enzo Maresca.

Segundo o site The Athletic, o clube londrino arrecadou cerca de 100 milhões de euros (R$ 630 milhões à época) pelo título mundial. Os atletas receberam parcelas de 13,2 milhões de euros cada (aproximadamente R$ 83 milhões) — mesma quantia destinada à família de Jota.

A morte precoce dos irmãos comoveu torcedores, colegas e dirigentes. Pedro Neto, atacante dos Blues e amigo próximo do português, entrou em campo com uma camisa em homenagem aos atletas e chorou durante o minuto de silêncio antes do duelo contra o Palmeiras, nas quartas de final do torneio.

Morte de Diogo Jota e André Silva

O eterno camisa 20 dos Reds morreu no dia 03 de julho ao lado do irmão, também jogador de futebol, em um acidente de carro na região de Zamora. Com destino final à Inglaterra, a dupla seguia o primeiro trecho da viagem em uma Lamborghini, quando o pneu do veículo estourou durante uma ultrapassagem.

Por volta de 0h30 no horário local (19h30 de Brasília), o automóvel perdeu o controle, coincidiu violentamente contra um bloqueio na pista e pegou fogo. Os irmãos morreram carbonizados no local.

Liverpool também atuará em apoio à família

Casa do português desde 2020, o Liverpool confirmou que manterá o pagamento dos salários do jogador até o fim do contrato — que terminaria em dois anos. A decisão também contempla os bônus por metas esportivas previstas no vínculo. Assim, a quantia será mensalmente direcionada aos familiares do atacante.

O clube também decidiu aposentar a camisa 20 em homenagem ao português, que defendeu os Reds em 182 oportunidades, com 65 gols marcados. Além disso, torcedores promoveram um memorial ao atleta em Anfield e preparam novas ações para estreia da Premier League.

