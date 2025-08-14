Real Madrid apresenta Mastantuono, de 18 anos: ‘Sonho realizado como jogador e pessoa’

O Real Madrid apresentou, nesta quinta-feira (14), o meia Franco Mastantuono, que chega ao clube merengue, em uma transação que girou em torno de 45 milhões de euros (R$ 289 milhões). Nesse sentido, o jovem completa 18 anos e já está disponível para atuar ao lado dos comandados do técnico Xabi Alonso na temporada 2025/26.

“É um dia muito especial para mim. Um sonho realizado como jogador e como pessoa, que é ingressar em um clube como o Real Madrid, o maior do mundo. Estou muito feliz e quero compartilhar essa alegria com vocês, porque será um dia que ficará marcado na minha história. Obrigado às pessoas que ficaram na Argentina, vocês me mostraram o caminho. Ainda tenho muito a aprender, mas esses valores vêm do meu círculo íntimo”, disse.

Vale lembrar que o atleta acertou com o Real há cerca de dois meses. No entanto, como ele ainda tinha 17 anos, teve que esperar mais alguns meses, pois o argentino ainda não podia atuar fora de seu país. A apresentação, então, ocorre no dia do aniversário de Mastantuono.

“Prometo que darei tudo de mim por esta camisa, que é o sonho que sempre tive. Hoje se torna realidade, hoje começa. Agradeço ao Juni, ao José Ángel, ao presidente, ao Xabi Alonso e a toda a equipe por acreditarem em mim. Vocês estarão com um torcedor em campo. Espero poder conquistar coisas muito importantes com este clube. Hala Madrid”, acrescentou.

