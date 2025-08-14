Vasco anuncia criação da SPE e dá novo passo para a reforma de São Januário

O Vasco anunciou que, de forma oficial, constituiu a Sociedade de Propósito Específico (SPE), que é peça fundamental para a reforma do estádio de São Januário. Assim, com a conclusão dos últimos trâmites burocráticos, ela entrará em vigor, algo que faz com que o clube esteja apto a receber o dinheiro dos investidores do potencial construtivo.
Dessa forma, o Cruz-Maltino poderá controlar a SPE, que tem como intuito gerir a venda do potencial construtivo da Colina Histórica e aplicar integralmente os recursos arrecadados nas obras de reforma do estádio.
De acordo com o clube carioca, essa criação é uma estrutura jurídica e financeira fundamental para garantir transparência, governança e eficiência na execução do projeto.
Próximos passos para a reforma
Na sequência, terá a abertura da conta garantia da SPE. Além da apresentação da documentação necessária à Prefeitura do Rio de Janeiro para a obtenção do Termo de Transferência de Potencial Construtivo.
Nesse sentido, o clube tem duas opções de compra assinadas para vender 100% do potencial construtivo. Os valores, portanto, superam os R$ 500 milhões, quantia desejada pela direção de Pedrinho no início das conversas.
Além disso, o Vasco tem a parceria do banco Genial na organização dos processos e duas opções de compra assinada. Uma refere-se a 85% do potencial construtivo e outra de 15%. O clube também possui 280 mil m² disponíveis para venda de potencial construtivo.
Por fim, há intenções de compra assinadas para vender 250 mil m² para uma empresa e outros 30 mil m² para outra. Ao seguir esse caminho, venderia os 100% do potencial (que diz o quanto você pode construir em seu próprio terreno) após a legalização da Sociedade de Propósito Específico (SPE).
