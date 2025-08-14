Vídeo! MC Maneirinho dispara contra geração de torcedores do Flamengo: ‘Dá uma segurada’

A vitória mínima do Flamengo sobre o Internacional, pela ida das oitavas de final da Libertadores, causou atrito entre alas da torcida — desde os presentes no Maracanã às redes sociais. Enquanto parte dos rubro-negros vaiaram e reclamaram do desempenho em campo, outros se incomodaram com a insatisfação desses torcedores. Como é o caso de MC Maneirinho, que desabafou nas redes sociais sobre o excesso de imposição ao time.

Sem poupar palavras, o rubro-negro reforçou o contraste entre as conquistas recentes e as dificuldades de outrora.

“Com todo o respeito, esses torcedores aí de 2000 e pouco pra cá, que torcem pro Flamengo… Pô, não é possível! Vocês não aguentariam meia hora contra Santo André ou América do México. Vocês iam infartar do coração”, iniciou.

“Porr*, o Flamengo ganha na Libertadores e tem vagabundo aí pedindo fora Filipe Luís, fora não sei quem. Calma aí também, porr*. Por isso que vagabundo fala da nossa torcida, por causa de meia dúzia de gente. Gente que está brigado com a mulher ou a mulher tem outro. Aí acha que o time tem que ser do jeito que a mulher tinha que ser… Ih ‘mó’ desenrolação”, completou.

O apelido de Cabañas

Ainda defendendo o direito de celebrar o triunfo, o funkeiro recordou traumas antigos vividos — e superados — com o clube. “Como não vou comemorar, mané? Eu estava lá quando perdeu para o Santo André, que eu chorei. No América-MEX, do Cabañas. Virou meu apelido. Vagabundo ficou me chamando assim: “Corre, mané, é o Cabañas”. Segura aí, gente”.

????FAMOSOS | Mc Maneirinho sobre as críticas ao Flamengo: “vocês não aguentariam meia hora de um Flamengo vs Santo André, Flamengo vs América-MEX” ???? X: mc_maneirinho pic.twitter.com/MPLtwGp4sf — Flafocalizando (@Flafocalizando) August 14, 2025

Gol solitário, domínio parcial

O Rubro-Negro garantiu a vantagem do empate graças ao gol de Bruno Henrique, que aproveitou o escanteio de Luiz Araújo para subir livre aos 28′ e cabecear direto às redes de Rochet. Aliás, a primeira etapa ficou marcada por amplo domínio dos mandantes: com 73% da posse. Apesar disso, pecou na criatividade e mostrou-se pouco efetivo ofensivamente.

O Inter cresceu em campo na etapa final, mas Rossi evitou o empate. Filipe Luís, criticado por torcedores, promoveu substituições para manter a estrutura focada no controle defensivo e posse qualificada, mas sem muitas ações de ataque.

Justamente esse desequilíbrio recorrente entre um tempo e outro que dividiu opiniões. Apesar de reconhecerem a solidez e segurança defensiva, os torcedores cobram mais volume ofensivo em gols. Mesmo com movimentação coordenada no ataque, a equipe reduz presença na área e prioriza passes seguros.

Há, por outro lado, quem valorize as marcas expressivas do time e vislumbre melhorias em breve. A equipe de Filipe Luís alcançou a 30ª partida no ano sem sofrer gols. Ou seja, reflexo da proposta de jogo mais pragmática adotada pelo treinador.

Flamengo decide vaga no Beira-Rio

O duelo de volta, na próxima quarta-feira (20), marcará o terceiro encontro consecutivo entre cariocas e gaúchos. Isso porque o Colorado receberá o Rubro-Negro no próximo domingo (17), no Beira-Rio, para partida do Brasileirão, às 18h30. Três dias depois, às 21h30, as equipes ficam novamente frente a frente para decidir o futuro na Libertadores.

O Rubro-Negro de Filipe Luís precisa apenas de um empate para carimbar vaga nas quartas de final do torneio continental. Quem vencer, enfrentará quem passar do confronto entre Cerro Porteño e Estudiantes.

