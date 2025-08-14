Ancelotti acompanhará jogo do Atlético na Arena MRV

O técnico Carlo Ancelotti terá uma agenda cheia antes da convocação da Seleção Brasileira. Após acompanhar a vitória do Flamengo sobre o Internacional pela Libertadores, o treinador italiano assistirá a partida entre Atlético e Grêmio, domingo (17), às 16h (de Brasília), na Arena MRV, pela 20ªrodada do Brasileirão. A CBF já confirmou a presença do comandante.

Será a primeira visita de Carlo Ancelotti em Belo Horizonte. Contratado pela Seleção Brasileira em maio, o treinador italiano já assistiu a jogos no Rio de Janeiro e São Paulo. A ideia de acompanhar as partidas no país é avaliar jogadores que estão no radar a convocação. Ele, aías, tem até o próximo domingo para enviar a pré-lista de convocados para a Fifa.

A convocação final para os últimos dois jogos das Eliminatórias deve ocorrer no dia 26. O Brasil enfrenta o Chile, dia 4 de setembro, no Maracanã, e depois encara a Bolívia, em El Alto, no dia 9. Já classificada para a Copa do Mundo de 2026, a Seleção está em terceiro lugar nas Eliminatórias. Contudo, tem a mesma pontuação do vice-líder Equador.

Além do jogo do Atlético, Carlo Ancelotti acompanhará outra partida. Afinal, o treinador italiano estará presente na partida entre Botafogo e LDU, do Equador, nesta quinta-feira (14), às 19h (de Brasília), no Nilton Santos, pela ida das oitavas de final da Libertadores. Aliás, a presença marcará o reencontro do técnico com o filho Davide, atual comandante do Glorioso.

