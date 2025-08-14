Puma completa 100 jogos pelo Vasco e recebe homenagem

O lateral-direito Puma Rodríguez recebeu homenagem após o treino do Vasco nesta quinta-feira (14/8) no CT Moacyr Barbosa. Isso porque no último domingo (10/8), contra o Atlético-MG, o uruguaio completou 100 jogos com a camisa cruz-maltina.

Assim, recebeu um quadro com um uniforme com o número 100 às costas. O jogador, porém, vive período de incerteza quanto ao seu futuro. Afinal, tem vínculo apenas até o fim de 2025 e já pode assinar pré-contrato com qualquer clube para 2026.

LEIA MAIS: Vasco anuncia criação da SPE e dá novo passo para a reforma de São Januário

Puma não vinha agradando ao técnico Fernando Diniz, ficando seis jogos seguidos sem ir a campo, mas ganhou oportunidade contra o Mirassol, no dia 2 de agosto, em jogo pela 18ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, ele foi titular para substituir o suspenso Paulo Henrique, incontestável na posição. A partida do uruguaio, porém, chamou a atenção, especialmente pelo lado ofensivo. O jogador marcou um gol e contribuiu com uma assistência, dando mostras de que pode ser aproveitado no elenco.

No jogo seguinte, contra o CSA, em São Januário, entrou no fim, mas na ponta direita. Sua polivalência foi posta à prova novamente no jogo seguinte, contra o Atlético-MG – quando completou 100 partidas pelo Vasco. Na ocasião, foi titular da lateral-esquerda na vaga de Lucas Piton, suspenso. Com excelentes cruzamentos, recebeu elogios novamente.

Puma está no Vasco desde 2023, sendo um dos primeiros reforços da Era SAF. Foram 47 partidas nesta primeira temporada – em que foi titular durante boa parte, diga-se. Já em 2024, perdeu um pouco de espaço para Paulo Henrique, jogando 34 vezes. Em 2025, o jogo contra o Galo representou sua 19ª aparição, somando 100 partidas com a Cruz de Malta. Até o momento, são sete gols e sete assistências.

Confira a homenagem do Vasco a Puma Rodríguez

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.