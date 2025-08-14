Amazonas x América MG: onde assistir, escalações e arbitragem

Na zona de rebaixamento, equipes vão entrar em campo em confronto direto nesta sexta-feira (15) - (crédito: Foto: Moura Panda/América/MG)

Amazonas FC e América-MG entram em campo nesta sexta-feira (15), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Ambos ocupam a zona de rebaixamento, mas dependem apenas de suas forças para deixar as últimas colocações. A bola rola às 20h (de Brasília), no estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM).

Onde assistir

O canal Disney+ transmite o jogo ao vivo em sua plataforma de streaming.

Como chega o Amazonas

Com apenas quatro vitórias em 21 jogos, o recém-promovido à Série B não apresenta a campanha que o torcedor esperava. Ainda assim, mantém esperanças de deixar as últimas posições. Nos últimos cinco jogos, somou três empates, uma vitória e uma derrota. Apesar de pontuar, não saiu da lanterna. Sob o comando de Márcio Zanardi, o time não contará com o volante Larry Vásquez e o meia-atacante Diego Torres, ambos suspensos. No ataque, Luan Silva é a principal esperança de gols.

Como chega o América-MG

O América, que chegou à final do estadual e eliminou o badalado Cruzeiro nas semifinais, decepciona na Série B. A equipe abre a zona de rebaixamento com 21 pontos, apenas um a mais que o adversário desta sexta-feira. Agora, conta com novidade no comando: Alberto Valentim assume o Coelho com a missão de tirá-lo da degola. Para a estreia, o ataque será formado por Figueiredo e Willian Bigode.

AMAZONAS x AMÉRICA-MG

Campeonato Brasileiro Série B – 22ª rodada

Data e horário: 15/8/2025 (quinta-feira), às 20h (de Brasília)

Local: Estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM)

AMAZONAS: Pedro Caracoci; Castrillón, Alvariño, Fabiano e Digão; Erick Varão, Vitão e Rafael Tavares; Joaquín Torres, Kevin Ramírez e Luan Silva. Técnico: Márcio Zanardi .

AMÉRICA: Matheus Mendes; Ricardo Silva, Lucão e Júlio César; Mariano, Miqueias, Miguelito, Titi Ortíz e Paulinho; Figueiredo e Willian Bigode. Técnico: Alberto Valentim.

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Assistentes: Leone Carvalho Rocha e Hugo Savio Xavier Correa, ambos de Goiânia

VAR: Antonio Magno Lima Cordeiro, do Ceará

