City lança uniforme inspirado na chuva de Manchester

Manchester City apresenta novo terceiro uniforme para a temporada 2025/26

Manchester City apresenta novo terceiro uniforme para a temporada 2025/26 - (crédito: Foto: Divulgação)
Manchester City apresenta novo terceiro uniforme para a temporada 2025/26 - (crédito: Foto: Divulgação)

O Manchester City apresentou, nesta quinta-feira (14), seu novo terceiro uniforme para a temporada 2025/26, inspirado no típico clima cinzento e chuvoso da cidade.

A camisa e o short vêm no tom cinza-aço, lembrando o céu de Manchester, e trazem uma estampa que imita gotas de chuva, criando um efeito de “tecido molhado”.

Além disso, o design recebeu detalhes em verde neon, garantindo um contraste marcante. O escudo também segue o tema, com um degradê de azul para verde. Dentro da manga, a frase “faça chuva ou faça sol” está destacada.

Veja detalhes do novo uniforme do Manchester City:

Manchester é uma das cidades mais chuvosas da Inglaterra, registrando cerca de 87 mm de chuva por ano.

    postado em 14/08/2025 16:35
