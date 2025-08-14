Admar Lopes viaja à Turquia fechar com possível reforço do Vasco

O Vasco segue ativo no mercado de transferências. Admar Lopes, diretor de futebol do clube, viajou à Turquia para tentar finalizar a contratação do zagueiro Carlos Cuesta, do Galatasaray (TUR) e seguir reforçando o elenco cruz-maltino.

As negociações, segundo apuração do Jogada10, estão avançadas. Afinal, o time turco aceitou a proposta de algo próximo a 5 milhões de euros (cerca de R$ 31,5 milhões no câmbio atual) por 60% dos direitos econômicos do jogador. A informação que Admar rumou para a Europa é do jornalista Lucas Pedrosa, do “SBT”, nesta quinta-feira (14/8).

LEIA MAIS: Puma completa 100 jogos pelo Vasco e recebe homenagem

No entanto, há concorrência pelo colombiano, que já teria aceitado a proposta vascaína. Assim, Admar viajou ao país para acelerar as tratativas. Ele já viajara a França há duas semanas para realizar o mesmo movimento, mas para a contratação do atacante Andrés Gómez, do Rennes (FRA). Agora, a ideia é fechar o quanto antes com Cuesta – opção preferencial para a zaga, especialmente após a saída de João Victor para o CSKA (RUS).

Caso a negociação com o zagueiro da seleção da Colômbia dê errado, o Cruz-Maltino tem outras cartas na manga para o setor. Ainda há o desejo por parte da diretoria em trazer mais um zagueiro. Até o momento, somente o volante Thiago Mendes foi anunciado. O também volante Barros voltou de empréstimo do América-MG, aliás. O ponta Andrés Gómez, por sua vez, deve chegar ao Rio de Janeiro ainda nesta semana.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.