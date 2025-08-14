InícioEsportes
Esportes

Diretoria do Barcelona cogita usar bens pessoais para inscrever reforços

Marcus Rashford, emprestado pelo Manchester United, ainda não foi inscrito na LaLiga

Marcus Rashford, emprestado pelo Manchester United, ainda não foi inscrito na LaLiga - (crédito: Foto: Paul Miller/Getty Images)
Marcus Rashford, emprestado pelo Manchester United, ainda não foi inscrito na LaLiga - (crédito: Foto: Paul Miller/Getty Images)

O Barcelona pode recorrer a uma medida inusitada para inscrever seus reforços na LaLiga. Isto porque, segundo informações do ‘The Athletic’, membros da diretoria estão dispostos a colocar bens pessoais como garantia bancária. A operação, avaliada em cerca de 7 milhões de euros (R$ 45 milhões), permitiria registrar de uma só vez Marcus Rashford, emprestado pelo Manchester United, o goleiro Wojciech Szczesny, que renovou até 2027, e Gerard Martín.

LEIA MAIS: Manchester City recusa oferta milionária do Tottenham por Savinho

O Barcelona já conseguiu regularizar o goleiro Joan García, mas precisa resolver as três pendências até o fim de agosto, quando fecha a janela de transferências. Caso contrário, os jogadores só poderão estrear em janeiro, na reabertura do mercado de inverno.

A diretoria afirma que a solução definitiva para se adequar ao teto salarial da LaLiga depende da venda dos camarotes executivos do novo Camp Nou. Essa venda está estimada em 100 milhões de euros (R$ 640 milhões). O acordo deveria ter sido concluído em dezembro de 2024, mas somente parte do valor foi recebida e ainda falta a aprovação dos auditores para que o montante seja contabilizado oficialmente.

Por fim, segundo uma fonte do clube ouvida pelo The Athletic, essa autorização pode sair “esta semana ou na próxima”.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 14/08/2025 17:47
    x