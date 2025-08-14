Dorival divide elenco em dois e trabalha bola parada em treino do Corinthians

O Corinthians segue preparação para enfrentar o Bahia no próximo sábado (16), às 21h (de Brasília), na Neo Química Arena. O técnico Dorival Júnior quebra a cabeça para montar a equipe, que terá inúmeros desfalques em jogo válido pela 20ª rodada do Brasileirão.

O treinador dividiu o plantel em grupos de ataque e defesa para exercícios específicos para cada setor. Na parte final da atividade, os atletas fizeram um trabalho tático e de lances de bola parada.

Segundo informações divulgadas pelo Timão, zagueiros e laterais faziam movimentações específicas do setor defensivo em um dos campos do CT Joaquim Grava. Por outro lado, os meias e atacantes treinavam passes, triangulações, cruzamentos e finalizações.

LEIA MAIS: Corinthians volta a desmanchar trio ofensivo após só três jogos juntos

Na reta final, o técnico juntou os jogadores do Corinthians para uma atividade tática. Em seguida, orientou o elenco em lances de bola parada defensiva e ofensiva.

A lista de desfalques do Timão é extensa. Afinal, Carrillo, Memphis Depay e Hugo estão lesionados, enquanto Yuri Alberto passou por cirurgia por conta de uma hérnia inguinal. Além disso, Cacá, Angileri e Romero cumprem suspensão automática.

Na manhã da próxima sexta-feira (15), o Corinthians volta às atividades, na última sessão de treinamentos antes de enfrentar o Bahia.

O Corinthians ocupa a 13ª colocação do Brasileiro com 22 pontos, a cinco da temida zona do rebaixamento. O Bahia, por sua vez, está em quarto, com 30.

