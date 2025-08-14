Filipe Luís completa 60 jogos oficiais pelo Flamengo; relembre a trajetória

O técnico Filipe Luís completou 60 jogos oficiais pelo Flamengo nesta quarta-feira (14), na vitória sobre o Internacional por 1 a 0. E com números expressivos, afinal, são 40 triunfos, 14 empates e 6 derrotas, representando um aproveitamento de 75% – número mais do que suficiente para ser campeão brasileiro, por exemplo.

A primeira partida oficial de “Filipinho” foi no dia 2/10/2024. Há quase um ano, portanto. Desde então, o técnico viu o Flamengo marcar 102 gols e sofrer 34. O saldo, portanto, é de 68 gols a favor. São quatro títulos conquistados: Copa do Brasil de 2024; Supercopa do Brasil, Taça Guanabara e Campeonato Carioca neste ano.

Ao longo desses 60 jogos oficiais, o Flamengo não foi vazado em 36 e não marcou gols em apenas oito ocasiões. No entanto, a contagem de jogos de Filipe Luís pelo Flamengo chega a 61. Afinal, ele comandou o Rubro-Negro também em amistoso contra o São Paulo, em janeiro. Os times empataram em 0 a 0.

Embalado por esses bons números e na liderança do Brasileirão, Filipe Luís terá um novo desafio neste domingo (17), mais uma vez contra o Internacional, no Beira-Rio, às 18h30. O Rubro-Negro soma 40 pontos em 17 partidas e é seguido de perto por Cruzeiro (37) e Palmeiras (36), mas a dupla soma 19 e 17 jogos, respectivamente.

