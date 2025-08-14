Liverpool x Bournemouth: onde assistir, escalações e arbitragem

As emoções da Premier League estão de volta. Nesta sexta-feira (15), o atual campeão Liverpool recebe o Bournemouth às 16h (de Brasília), em Anfield, na partida de abertura da edição 2025/26 do Campeonato Inglês.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

LEIA MAIS: Manchester City recusa oferta milionária do Tottenham por Savinho

Como chega o Liverpool

Em mais uma temporada sob o comando do técnico Arne Slot, o Liverpool começa sua trajetória para defender o título da Premier League e chega para esta edição do Campeonato Inglês após quase R$ 2 bilhões de investimentos na janela de transferências. Os Reds contrataram nomes como Florian Wirtz, Hugo Ekitiké, Jeremie Frimpong e Milos Kerkez.

No entanto, o Liverpool não começou a temporada 2025/26 da melhor maneira possível. Isto porque o time perdeu o título da Supercopa da Inglaterra para o Crystal Palace, nos pênaltis.

Por fim, para o duelo em Anfield, o técnico Arne Slot não poderá contar com Gravenberch, suspenso, além de Conor Bradley e Joe Gomez, que estão no departamento médico.

The 25/26 Premier league season awaits ?? pic.twitter.com/DR0VHIs8uw — Liverpool FC (@LFC) August 14, 2025

Como chega o Bournemouth

Por outro lado, o Bournemouth tenta ao menos repetir a campanha da última temporada, quando surpreendeu ao encerrar a Premier League na 9ª posição, na melhor colocação da história do clube na elite do futebol inglês.

Porém, o time perdeu peças importantes no elenco, como os zagueiros Ilya Zabarnyi, para o PSG, e Dean Huijsen, para o Real Madrid, além do lateral-esquerdo Kerkez, vendido ao próprio Liverpool.

Além disso, o técnico Andoni Iraola tem uma série de jogadores no departamento médico do clube que vão desfalcar o time nesta sexta-feira. São os casos de Enes Unal, Justin Kluivert, Lewis Cook, Luis Sinisterra e Ryan Christie, lesionados.

LIVERPOOL X BOURNEMOUTH

1ª rodada da Premier League 2025/26

Data-Hora: sexta-feira, 15/08/2025, às 16h (de Brasília).

Local: Anfield, em Liverpool (ING).

LIVERPOOL: Alisson; Frimpong, Van Dijk, Konaté e Kerkez; Mac Allister, Szoboszlai e Wirtz; Salah, Ekitike e Gakpo. Técnico: Arne Slot.

BOURNEMOUTH: Petrovic; Smith, Hill, Senesi e Truffert; Adams, Scott e Tavernier; Brooks, Evanilson e Semenyo. Técnico: Andoni Iraola.

Árbitro: Anthony Taylor (ING).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.