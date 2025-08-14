Após desistência do Grêmio, Róger Guedes brilha em jogo do Al Rayyan

O atacante Róger Guedes deixou a torcida do Grêmio com o gostinho de quero mais. Após a diretoria do Imortal desistir de sua contratação, ele estreou na temporada pelo Al Rayyan. Na partida, marcou dois gols na vitória por 3 a 1 sobre o Al Sailiya. Além disso, recebeu o prêmio de melhor em campo nesta quinta-feira (14).

O Al Rayyan começou atrás no placar. No entanto, conseguiu virar o jogo e, nesse momento, brilhou a estrela de Róger Guedes. Ele marcou dois gols, um deles de pênalti. Julien de Sart anotou o outro gol da equipe. O desempenho do atacante colocou-o como destaque da rodada. Isso aconteceu justamente na semana em que seu nome surgiu em várias notícias sobre uma possível chegada ao Grêmio. Porém, a negociação não avançou, pois o clube do Qatar não pretende negociá-lo no momento.

A primeira oferta do Grêmio foi de 10 milhões de euros (R$ 65 milhões). Havia ainda a possibilidade de chegar a 15 milhões de euros (R$ 97,5 milhões) mediante metas contratuais. Aliás, o empresário e pré-candidato à presidência do clube, Marcelo Marques, liderou a proposta. Além disso, segundo a jornalista e apresentadora Joanna de Assis, do Grupo Globo, as conversas entre as partes continuam.

Nota de Marcelo Marques, do Grêmio

“Depois de avaliarmos este nome em conjunto com os dirigentes do clube e eu disponibilizar os recursos para realizar o negócio (€ 10 milhões), infelizmente a negociação com o Al Rayyan não evoluiu. O clube não demonstra interesse em se desfazer do jogador no momento. Entendo que o Grêmio não pode aguardar mais para investir na equipe.

Diante disso, já informei aos dirigentes do futebol que mantenho minha disposição em apoiar o clube com estes recursos. Pretendo investir em outros atletas que possam ajudar neste momento”.

