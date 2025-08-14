Carrascal comemora estreia no Flamengo, e Filipe Luís pede calma com reforço

O colombiano Carlos Carrascal, enfim, fez sua estreia pelo Flamengo. O meia entrou aos 26 minutos do segundo tempo na vitória por 1 a 0 sobre o Internacional, no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Apesar do pouco tempo em campo e um desempenho ainda tímido, o jogador comemorou nas redes sociais.

“Muito contente por jogar meu primeiro jogo ?????? Seguimos, vamos Mengão ????”.

Carrascal entrou no lugar de Plata, em um momento em que o time via o Inter crescer na partida e já sentia a falta de intensidade do primeiro tempo. Assim, pouco conseguiu participar do jogo. Foram cinco passes certos e três errados ao longo de 25 minutos.

O meia já havia sido relacionado na vitória por 2 a 1 sobre o Mirassol, no último sábado, mas não saiu do banco de reservas. Na quarta, ele entrou na “fogueira”, como disse o técnico Filipe Luís, em entrevista coletiva após o jogo. O comandante, por sua vez, tratou de elogiar o último reforço rubro-negro a estrear.

“Um jogador que a gente já viu que tem muita qualidade. Um trato com a bola muito refinado. Verdade que entrou num momento do jogo em que o nosso time não estava dominando, não estava sendo favorável para ele, e ele acabou saindo um pouco mais da posição que a gente pensou desde cedo para ele. Talvez, por querer mostrar a qualidade que ele tem, ele acabou perdendo bastante a posição e não gerando as situações que a gente imaginava para que pudesse ser mais determinante. Temos um jogador com muito talento no nosso elenco e vamos lapidar para ele poder virar ídolo da torcida nos anos que vêm pela frente”.

Carrascal deve ganhar mais minutos nos próximos jogos

A princípio, Carrascal chega para revezar com Arrascaeta na armação das jogadas. Contudo, Filipe Luís avisou que pode utilizar os dois juntos em campo.

“O Carrascal encaixa nessa mesma posição do Arrascaeta perfeitamente. Mas ele mesmo já me deixou também claro que pode jogar por fora, tanto do lado direito como do lado esquerdo. E hoje se viu, ele tem a tendência de ir para a direita, para o lado direito. O jogador vai para onde se sente confortável no campo. Então, ele pode fazer também a função do lado direito”, disse o treinador, antes de finalizar:

“O importante é a qualidade que esse jogador tem quando a bola cai no pé. Claro que chegou agora, entrou numa fogueira tremenda e não teve quase tempo de adaptação, treinou só uma semana e não tenho dúvida que ele vai evoluir. Vai entender muito bem como são os seus companheiros para se associar o melhor possível”.

Flamengo volta a campo no próximo domingo (17), às 18h30 (de Brasília), contra o próprio Inter, desta vez pelo Campeonato Brasileiro. Na quarta (20), as duas equipes se enfrentam pela terceira vez seguida, na partida de volta das oitavas de final da Libertadores. O jogo também ocorrerá em Porto Alegre, só que às 21h30.

