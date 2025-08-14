Lens x Lyon: onde assistir, escalações e arbitragem

O Campeonato Francês está de volta. Nesta sexta-feira (15), Lens e Lyon se enfrentam às 12h (de Brasília), no estádio Félix-Bollaert, em partida válida pela 1ª rodada da Ligue 1 2025/26.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na CazéTV (YouTube).

Como chega o Lens

Em sua preparação para a estreia oficial em 2025/26, o Lens disputou três amistosos durante a pré-temporada e teve um saldo regular. O time venceu Wolverhampton e RB Leipzig, além de uma derrota para a Roma.

O Lens, no entanto, passa por mudanças e problemas na defesa. Kevin Danso trocou o clube pelo Tottenham, Facundo Medina acertou com o Olympique de Marselha e Przemyslaw Frankowski seguiu para o Galatasaray. Além das saídas, o técnico ainda não pode contar com Remy Lascary e Jhoanner Chavez, lesioandos, enquanto Jonathan Gradit está suspenso.

Como chega o Lyon

Por outro lado, o Lyon disputou somente dois amistosos durante a pré-temporada, com uma derrota para o Bayern de Munique e uma vitória sobre o Getafe.

Para o jogo desta sexta-feira, no entanto, o Lyon também enfrenta problemas no elenco. Ernest Nuamah, lesionado, está fora. Além disso, Orel Mangala e Nemanja Matic cumprem suspensão de dois jogos por encobrirem uma mensagem contra a homofobia.

Contudo, a boa notícia para o técnico Paulo Fonseca é que o recém-chegado Tyler Morton pode fazer sua estreia entre os titulares.

LENS X LYON

1ª rodada do Campeonato Francês 2025/26

Data-Hora: sexta-feira, 15/08/2025, às 12h (de Brasília).

Local: Félix-Bollaert, em Lens (FRA).

LENS: Risser; Baidoo, Sarr, Udol; Aguilar, Diouf, Thomasson, Machado; Guilavogui, Said; Thauvin. Técnico: Pierre Sage.

LYON: Descamps; Kumbedi, Mata, Niakhate, Tagliafico; Maitland-Niles, Tolisso, Morton, Tessmann, Fofana; Mikautadze. Técnico: Paulo Fonseca.

Árbitro: Romain Lissorgue (FRA).

VAR: Jérôme Brisard (FRA).

