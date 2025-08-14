Sonnenhof x Bayer Leverkusen: onde assistir e escalações

A bola volta a rolar na Copa da Alemanha. Nesta sexta-feira (15), o Bayer Leverkusen visita o Sonnenhof às 13h (de Brasília), na Mechatronik Arena, na cidade de Aspach, pela primeira rodada do torneio nacional.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo na ESPN 4 (TV fechada) e Disney+ (streaming).
Como chega o Sonnenhof
O Sonnenhof, da quarta divisão alemã, volta a disputar a Copa da Alemanha após uma década. Assim, o time chega embalado após duas vitórias nas duas primeiras rodadas da liga nacional e vai tentar surpreender o Leverkusen.
O modesto Sonnenhof nunca disputou uma divisão acima da terceira, mas aposta na vantagem de jogar em casa para vencer o Leverkusen. Além disso, o time vem de cinco vitórias consecutivas em seu estádio e promete dificultar a vida do adversário.
Como chega o Bayer Leverkusen
Por outro lado, o Leverkusen vai dar início à sua temporada sob o comando do técnico Erik ten Hag, que assumiu o cargo deixado pelo histórico Xabi Alonso. Além disso, o grande nome do time nas últimas temporadas, Florian Wirtz, foi vendido para o Liverpool nesta janela de transferências.
Durante a pré-temporada, o Leverkusen disputou cinco amistosos, com três vitórias e duas derrotas.
Por fim, o técnico Erik ten Hag deve entrar em campo com o que tem de melhor à disposição para iniciar seu trabalho no comando do Leverkusen com vitória na Copa da Alemanha.
SONNENHOF X BAYER LEVERKUSEN
1ª rodada da Copa da Alemanha
Data-Hora: sexta-feira, 15/08/2025, às 13h (de Brasília).
Local: Mechatronik Arena, em Aspach (ALE).
SONNENHOF: Reule; Rahn, Aidonis, Nuraj, Mohr; Mistl, Celiktas, Maier, Tasdelen; Kleinschrodt, Eisele. Técnico: Pascal Reinhardt.
BAYER LEVERKUSEN: Flekken; Tapsoba, Quansah, Hincapie; Tella, Andrich, Garcia, Grimaldo; Maza, Schick, Adli. Técnico: Erik ten Hag.
