Botafogo marca aos 14 segundos e fica nisso. Mas vence a LDU e abre frente na Libertadores

Nesta quinta-feira, 14/8, diante da LDU, no Nilton Santos, o Botafogo abriu o placar logo aos 14 segundos, com Artur. Porém, neste duelo pela ida das oitavas de final da Libertadores, o Fogão ficou nisso. Depois de um bom início, viu a LDU equilibrar a partir dos 25 minutos e, na etapa final, dominar. Menos mal que o Glorioso conseguiu sustentar o 1 a 0. Assim, vai para a partida de volta, dia 21, na altitude de Quito, precisando de um empate para avançar às quartas de final.
Mas, evidentemente, não encheu os olhos da torcida, que compareceu em ótimo númerto (37.131). E nem ao técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, que prestigiou o filho Davide Ancelotti, técnico do Fogão.
Gol-relâmpago do Botafogo
O Botafogo começou da melhor forma possível. Afinal, a LDU, que entrou com três zagueiros, deu a saída e Artur Cabral roubou a bola, iniciando um ataque ao lançar para Montoro, que foi desarmado. Mas a bola ficou com o lateral-esquerdo Alex Telles, que cruzou para a conclusão certeira de Artur. Fogão 1 a 0 logo aos 14 segundos, um dos gols mais rápidos da história da Libertadores.
Em vantagem, o Botafogo seguiu dominante nos dez primeiros minutos. Mas a LDU, depois do susto inicial, se acalmou e passou a mostrar um bom toque de bola. Quase empatou em um voleio de fora da área de Cardona, que obrigou John a uma grande defesa.
LDU em cima
A partir daí, o jogo ficou equilibrado. O Botafogo sentia a pouca efetividade de Savarino e Montoro, o que fazia os ataques dependerem da velocidade do lateral Alex Telles e de Artur para chegar perto da área equatoriana. Aliás, Artur, de cabeça, obrigou o goleiro Valle a uma ótima defesa. Porém, foi da LDU as melhores chances — duas delas salvas por Vitinho (uma em cima da linha) e uma cabeçada de Medina que raspou a trave direita de John.
No segundo tempo, o Botafogo viu a LDU comandar as ações no meio de campo e mostrar um futebol muito mais consistente. Davide Ancelotti tentou rearmar o ataque com as entradas de Corrêa e Matheus Martins. Porém, surpreendeu ao tirar o melhor jogador ofensivo do time, Artur, mantendo Savarino e Arthur Cabral, que não estavam bem. Martins entrou com vontade e criou as melhores oportunidades do Botafogo na etapa final. Mas tanto o Glorioso quanto a LDU não balançaram a rede. Com isso, 1 a 0 no placar final e tudo muito em aberto para a partida de volta no Equador.
BOTAFOGO 1×0 LDU
Oitavas de final da Libertadores – Ida
Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)
Data: 14/8/2025
Público presente: 37.131
Público pagante: 33.590
Renda: R$ 1.738.028,00
Gols: Artur, aso 14 segundos do 1ºT (1-0)
BOTAFOGO: John; Vitinho, Barboza, David Ricardo (Marçal, 36’/1ºT) e Alex Telles; Danilo (Allan,26’/2ºT), Marlon Freitas e Savarino (Natan Fernandes, 25’/2ºT); Montoro (Correa, 16’/2ºT), Artur (Mateus Martins, 16’/2ºT) e Arthur Cabral. Técnico: Davide Ancelotti
LDU: Valle, Quintero, Ade, Mina (Aimar, 30’/2ºT), Quiñonez e Bryan Ramírez (Erique, 39’/2ºT); Gruezo, Villamil e Cornejo (Alvarado, 25’/2ºT); Azulgaray (Pastrán, 39’/2ºT) e Medina (Estrada, 25’/2ºT). Técnico: Tiago Nunes
Árbitro: Wilmar Roldán (COL)
Auxiliares: John Alexander León (COL) e Sebastián Vela (COL)
VAR: David Rodríguez (COL)
Cartões amarelos: Marçal (BOT); Mina, Cornejo, Gruezo (LDU)
