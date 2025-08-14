Hulk decide no fim, e Galo vence o Godoy Cruz de virada na Sul-Americana

O Atlético conseguiu uma virada heroica na Copa Sul-Americana. A equipe venceu o Godoy Cruz por 2 a 1, com um gol de Hulk já no final da partida. O jogo, que aconteceu nesta quinta-feira (14), foi válido pela ida das oitavas de final. O time argentino saiu na frente, mas o Galo buscou a virada. O resultado, portanto, dá uma importante vantagem para o jogo de volta na Argentina.

O jogo

O primeiro tempo na Arena MRV foi de grande equilíbrio e emoção. O Godoy Cruz, de fato, começou melhor e assustou logo no início. O atacante Andino exigiu uma grande defesa do goleiro Everson. O Atlético, contudo, respondeu rápido com chances de Arana e Rony. O goleiro Petroli, do time argentino, também precisou trabalhar para evitar o gol.

A equipe visitante, no entanto, foi mais eficiente e abriu o placar. Aos 36 minutos, o atacante Andino aproveitou um erro da defesa e marcou um belo gol. O Atlético, então, pressionou muito e chegou a empatar com Arana. O gol, contudo, foi corretamente anulado pelo VAR por impedimento. A frustração do time da casa, assim, foi a tônica do intervalo.

Galo cresce no segundo tempo

Na segunda etapa, o técnico Cuca fez diversas mudanças e o time voltou melhor. A pressão do Atlético se tornou muito intensa e constante. O goleiro Petroli, aliás, virou o grande herói do Godoy Cruz. Ele fez uma defesa espetacular em uma cobrança de falta de Hulk. O jogo, que ficou muito pegado, teve muitas faltas e cartões amarelos.

A grande insistência do Galo, então, foi finalmente recompensada. Aos 21 minutos, o atacante Cuello aproveitou uma falha do goleiro e empatou o jogo. A partida se encaminhava para o empate, mas o herói do time apareceu. Aos 43 minutos, Hulk recebeu um passe de Reinier e marcou o gol da virada. O resultado, por fim, foi muito comemorado por toda a torcida na Arena MRV.

ATLÉTICO X GODOY CRUZ

Copa Sul Americana 2025 – Oitavas de final (Jogo de ida)

Data: 14/08/2025 (quinta-feira)

Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)

Gols: Andino, 36’/1ºT (0-1); Cuello, 21’/2ºT (1-1) Hulk, 44’/2ºT (2-1)

ATLÉTICO: Everson; Natanael (Dudu, 10’/2ºT), Lyanco (Reinier, 37’/2ºT), Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino (Alexsander, 00’/2ºT) e Gustavo Scarpa (Igor Gomes, 00’/2ºT); Rony (Biel, 00’/ 2ºT), Cuello e Hulk. Técnico: Cuca.

GODOY CRUZ: Franco Petrolli; Lucas Arce (Yáñez, 39’/2ºT), Mateo Mendoza, Rasmussen e Meli; Vicente Poggi, Pol Fernández, Nicolás Fernández (Montoya, 31’/2ºT); Santino Andino (Escobar, 38’/2ºT), Agustín Auzmendi (Martínez Dupuy, 20’/2ºT) e Altamira (Barrea, 31’/2ºT). Técnico: Walter Ribonetto.

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

Assistentes: Lubin Torrealba e Alberto Ponte, ambos da Venezuela

VAR: Carlos Oribe (EQU)

Cartões amarelos: Natanael, Lyanco, Cuello, Junior Alonso (CAM); Mendoza, Altamira (GOD)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.